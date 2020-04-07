Роналдиньо освободили из тюрьмы в Парагвае

Экс-полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо был освобождён из парагвайской тюрьмы.

Фото: Twitter

По информации Football Espana, Роналдиньо был выпущен из тюрьмы и будет находиться под домашним арестом в одном из отелей Асунсьона.



В заключении бразилец пробыл один месяц.



Напомним, что Роналдиньо был арестован, так как вместе со своим братом предъявил поддельный парагвайский паспорт в аэропорту Асунсьона. После допроса Роналдиньо был отпущен, но через несколько часов его снова арестовали по личному запросу генпрокурора Парагвая.



В Асунсьон Роналдиньо прилетел для участия в программе гуманитарной помощи детям и для презентации своей книги.



Напомним, что в 2005-м году Роналдиньо стал обладателем Золотого мяча, а в 2002-м в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира.