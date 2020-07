Чемпионат Казахстана снова приостановлен из-за коронавируса

View this post on Instagram

?? OLIMPBET-Чемпионат Казахстана приостановлен Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает о приостановлении OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу. На основании решения Государственной Комиссии по противодействию распространения коронавирусной инфекции, с учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19 в Казахстане, с 5 июля 2020 года введены ограничительные меры на 14 дней. В числе мер - запрет на проведение спортивных мероприятий. В зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране, ограничительные меры могут быть продлены на 2 недели либо ужесточены. Таким образом, проведение матчей OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу приостановлено на 14 дней с возможным продлением паузы при неблагоприятной эпидемиологической обстановке.