Колыванов - о Кокорине: можно на Кипре и 12, и 15, и 20 забить, но о чём это говорит? Ни о чём

Экс-нападающий "Болоньи" Игорь Колыванов ответил на вопрос о том, продолжают ли следить за российским нападающим кипрского "Ариса" Александром Кокориным в итальянской "Фиорентине".

Фото: ФК "Арис"





32-летний российский нападающий "Ариса" Александр - Следить следят, поскольку на то есть специальные люди. При этом прекрасно понимают, что это, мягко говоря, не топовый уровень. Можно и 12, и 15, и 20 забить, но о чём это говорит? Ни о чём. Понятно, Саша выделяется там классом, но эта команда и без него всегда в лидерах, - передает слова Колыванова " МК ".32-летний российский нападающий "Ариса" Александр Кокорин отметился забитым голом в матче 32 тура чемпионата Кипра с "Пафосом" (2:1). Этот гол стал 12-м для Кокорина в составе кипрского клуба, за который он выступает на правах аренды из итальянской "Фиорентины". В турнирной таблице финальной части первенства Кипра "Арис" идет на первом месте, опережая на 3 очка АПОЭЛ.