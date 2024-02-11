"Сборная Казахстана достаточно удивила, удачно выступила. Я считаю, что они выжали максимум. Есть шансы пройти на чемпионат Европы, но мне кажется, что они не выйдут", - поделился Косолапов.
По итогам отборочного этапа сборная Казахстана завоевала право принять участие в стыковых матчах квалификации на Чемпионат Европы 2024, который пройдет в Германии. Соперником команды из Казахстана в первом отборочном матче станет сборная Греции. Победитель этой пары разыграет путевку в групповой этап с победителем пары Грузия - Люксембург.
Если Казахстан отберется на главный турнир континента, их соперниками по группе станут сборные Турции, Португалии и Чехии. Напомним, сборную Казахстана возглавляет российский тренер Магомед Адиев.
Источник: "Чемпионат"
Косолапов: сборная Казахстана не выйдет на чемпионат Европы, они достаточно удивили
Экс-игрок московского "Локомотива" Алексей Косолапов усомнился в шансах сборной Казахстана квалифицироваться на Евро-2024.
Официальный сайт Казахской Федерации Футбола