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Косолапов: сборная Казахстана не выйдет на чемпионат Европы, они достаточно удивили

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Экс-игрок московского "Локомотива" Алексей Косолапов усомнился в шансах сборной Казахстана квалифицироваться на Евро-2024.
Официальный сайт Казахской Федерации Футбола
"Сборная Казахстана достаточно удивила, удачно выступила. Я считаю, что они выжали максимум. Есть шансы пройти на чемпионат Европы, но мне кажется, что они не выйдут", - поделился Косолапов.

По итогам отборочного этапа сборная Казахстана завоевала право принять участие в стыковых матчах квалификации на Чемпионат Европы 2024, который пройдет в Германии. Соперником команды из Казахстана в первом отборочном матче станет сборная Греции. Победитель этой пары разыграет путевку в групповой этап с победителем пары Грузия - Люксембург.

Если Казахстан отберется на главный турнир континента, их соперниками по группе станут сборные Турции, Португалии и Чехии. Напомним, сборную Казахстана возглавляет российский тренер Магомед Адиев.

Источник: "Чемпионат"

Сборная Казахстана Чемпионат Европы
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