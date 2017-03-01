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Стартовал второй этап продажи билетов на матчи Кубка Конфедераций - 2017
Сегодня на официальном сайте ФИФА возобновилась продажа билетов на Кубок Конфедераций-2017.
В продажу поступили билеты всех категорий, в том числе категории 4, предназначенной только для резидентов России, а также билеты для особой категории лиц — для лиц с ограниченными возможностями, маломобильных лиц и лиц с избыточным весом.
Продажа билетов осуществляется в порядке живой очереди, то есть, в отличие от предыдущего этапа продаж, заявки на билеты будут удовлетворяться в режиме реального времени.
Все билеты, уже приобретенные к настоящему времени, а также проданные в ходе текущего этапа, который завершится 5 апреля 2017 года в 13:00 по московскому времени, будут бесплатно доставлены болельщикам заблаговременно до начала турнира.
В продажу поступили билеты всех категорий, в том числе категории 4, предназначенной только для резидентов России, а также билеты для особой категории лиц — для лиц с ограниченными возможностями, маломобильных лиц и лиц с избыточным весом.
Продажа билетов осуществляется в порядке живой очереди, то есть, в отличие от предыдущего этапа продаж, заявки на билеты будут удовлетворяться в режиме реального времени.
Все билеты, уже приобретенные к настоящему времени, а также проданные в ходе текущего этапа, который завершится 5 апреля 2017 года в 13:00 по московскому времени, будут бесплатно доставлены болельщикам заблаговременно до начала турнира.
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