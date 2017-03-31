"Сухой закон" могут ввести во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на время проведения ЧМ-2018 могут запретить продажу алкоголя, сообщил ресторатор Андрей Семенов.



"Информация из первых рук, хоть и слухи. В дни проведения чемпионата хотят запретить продажу алкоголя полностью во всем городе. На 2 месяца практически… Обещали дать проект закона", – написал Семенов в фэйсбуке.