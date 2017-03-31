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"Сухой закон" могут ввести во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на время проведения ЧМ-2018 могут запретить продажу алкоголя, сообщил ресторатор Андрей Семенов.

"Информация из первых рук, хоть и слухи. В дни проведения чемпионата хотят запретить продажу алкоголя полностью во всем городе. На 2 месяца практически… Обещали дать проект закона", – написал Семенов в фэйсбуке.
Сегодня, 16:43
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№6 Написал: Егор Бадефо (Сегодня, 17:16) #
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  •  (0)
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Регистрация: 31.03.2017
№5 Написал: pivas (Сегодня, 17:06) #
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  •  (2)

ИСТИННО РОССИЙСКАЯ НОВОСТЬ , А ГЛАВНОЕ ФУТБОЛЬНАЯ .
Регистрация: 23.05.2016
№4 Написал: safonas (Сегодня, 16:54) #
  • +1
  •  (3)

приедут условные голландцы и окуеют) помню как они тсили на евро в Харькове laughing


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:51) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
а наш притоник гонит самогончик (с) smile


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 16:49) #
  • 0
  •  (4)

а кто такой этот Семенов? чем он прославился?
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 16:47) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
- А на три буквы нам такой чемпионат, - сказали жители Свердловска и поддержали желание англичан попить пивка во время игр.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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