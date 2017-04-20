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УФАС возбудило дело по ограничению конкуренции при строительстве стадиона "Крестовский"
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу по заявлению Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства по ограничению конкуренции при строительстве стадиона "Крестовский".
Речь идет о госконтракте на 952 млн рублей, который был незаконно заключен без торгов.
"Ранее антимонопольная служба уже признала этот госконтракт незаконным по нашему заявлению, теперь же дело рассматривается в отношении незаконных действий чиновников из комитета по строительству СПб по намеренному и незаконному ограничению конкуренции.
Чиновникам, ответственным за заключение незаконного госконтракта в обход торгов, грозит дисквалификация до 3 лет (часть 3 статьи 14.32 КоАП РФ). Если говорить конкретнее, то дисквалифицировать должны заместителя председателя Комитета по строительству А.Ю. Шишкина, подписавшего со стороны администрации СПб госконтракт на 1 млрд рублей.
Я уверена, что по данному и другим фактам нарушений при строительстве стадионе "Крестовский" должны быть возбуждены не только и не столько антимонопольные дела, сколько уголовные. Будем с коллегами добиваться этого в том числе", – написала на своей странице в фэйсбуке юрист ФБК Любовь Соболь.
Речь идет о госконтракте на 952 млн рублей, который был незаконно заключен без торгов.
"Ранее антимонопольная служба уже признала этот госконтракт незаконным по нашему заявлению, теперь же дело рассматривается в отношении незаконных действий чиновников из комитета по строительству СПб по намеренному и незаконному ограничению конкуренции.
Чиновникам, ответственным за заключение незаконного госконтракта в обход торгов, грозит дисквалификация до 3 лет (часть 3 статьи 14.32 КоАП РФ). Если говорить конкретнее, то дисквалифицировать должны заместителя председателя Комитета по строительству А.Ю. Шишкина, подписавшего со стороны администрации СПб госконтракт на 1 млрд рублей.
Я уверена, что по данному и другим фактам нарушений при строительстве стадионе "Крестовский" должны быть возбуждены не только и не столько антимонопольные дела, сколько уголовные. Будем с коллегами добиваться этого в том числе", – написала на своей странице в фэйсбуке юрист ФБК Любовь Соболь.
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