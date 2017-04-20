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УФАС возбудило дело по ограничению конкуренции при строительстве стадиона "Крестовский"

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу по заявлению Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства по ограничению конкуренции при строительстве стадиона "Крестовский".

Речь идет о госконтракте на 952 млн рублей, который был незаконно заключен без торгов.

"Ранее антимонопольная служба уже признала этот госконтракт незаконным по нашему заявлению, теперь же дело рассматривается в отношении незаконных действий чиновников из комитета по строительству СПб по намеренному и незаконному ограничению конкуренции.

Чиновникам, ответственным за заключение незаконного госконтракта в обход торгов, грозит дисквалификация до 3 лет (часть 3 статьи 14.32 КоАП РФ). Если говорить конкретнее, то дисквалифицировать должны заместителя председателя Комитета по строительству А.Ю. Шишкина, подписавшего со стороны администрации СПб госконтракт на 1 млрд рублей.

Я уверена, что по данному и другим фактам нарушений при строительстве стадионе "Крестовский" должны быть возбуждены не только и не столько антимонопольные дела, сколько уголовные. Будем с коллегами добиваться этого в том числе", – написала на своей странице в фэйсбуке юрист ФБК Любовь Соболь.
Теги: Крестовский
Сегодня, 19:30
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9
(1)
№9 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 20:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Чиновникам, ответственным за заключение незаконного госконтракта в обход торгов, грозит дисквалификация до 3 лет (часть 3 статьи 14.32 КоАП РФ).

Напридумывали законов под себя, чтобы грабить и воровать, прости господи...
Регистрация: 24.09.2013
№8 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 20:12) #
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И чЁ???!!!
Регистрация: 17.12.2015
№7 Написал: perekos Самара (Сегодня, 20:11) #
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online

Цитата: tiki
Цитата: perekos
как вовремя)

у тех людей уже давно "двойное гражданство" и заграничное имущество
потому отвечать только условному прорабу

это не вызывает сомнений-огорчает другое
Регистрация: 10.08.2012
№6 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 20:11) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
а толку то? ну никакого только у этого УФАС понты дешевые,а отдачи нет
Регистрация: 3.02.2011
№5 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 20:06) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
смИшно.))
Регистрация: 19.05.2015
№4 Написал: Sandro-2003 Чебоксары (Сегодня, 20:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Да как так-то! "Никогда такого не было и вот опять..."
Регистрация: 31.08.2011
№3 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 20:03) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Неужели рецидивиста-казнокрада Бей-Бей Мяч Вворотоглы посадят???


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:47) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: perekos
как вовремя)

у тех людей уже давно "двойное гражданство" и заграничное имущество
потому отвечать только условному прорабу


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: perekos Самара (Сегодня, 19:39) #
  • -2
  •  (4)
online

как вовремя)
Регистрация: 10.08.2012
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