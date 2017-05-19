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Работы по строительству стадиона ЧМ-2018 в Самаре вошли в график

Работы по строительству стадиона к чемпионату мира 2018 года в Самаре вошли в график. Об этом сообщил на пресс-конференции первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий по итогам визита на стройплощадку.

Информация об отставании по срокам при возведении футбольной арены в Самаре появилась в мае 2016 года. В марте 2017 года вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко сообщил, что строительство стадиона должно вернуться в график к лету.

"Учитывая, что самарский стадион уникален по конструктиву и архитектурному решению, была проведена огромная работа. Несмотря на некоторые сложности, полагаю, сегодня есть все основания говорить о том, что работа вошла в график. Самара и вся Россия получат красивейший стадион", - цитирует Ставицкого ТАСС.

Он добавил, что на 93% выполнены работы по монтажу железобетонных конструкций, устройству внутренних перегородок - на 80%. Система водоснабжения готова более чем на 70%, а система теплоснабжения - на 100%. Строители также полностью остеклили первый этаж, второй-четвертый этажи - на 91%.

Металлоконструкции купола стадиона собирают с помощью шести кранов, монтаж планируется завершить в июне. В работах задействованы почти 2,3 тыс. строителей и 148 единиц техники, а общая готовность стадиона составляет около 65%.
Вчера, 23:12
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