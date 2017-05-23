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Джанни Инфантино: всегда был убежден, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства
У руководителей Международной федерации футбола (ФИФА) нет сомнений в том, что Россия выполнит все свои обязательства в рамках подготовки к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.
"Я всегда был убежден, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства, и сейчас мы видим конкретные факты. Поэтому, если у кого-то и были какие-то сомнения, то теперь результат налицо", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Краснодаре.
Инфантино также поблагодарил российского лидера и всех граждан России за проведенную подготовку.
"Я в качестве президента ФИФА, но что намного более важно, в качестве футбольного фаната, могу пригласить весь мир приехать в Россию на Кубок конфедераций и чемпионат мира, и открыть для себя эту прекрасную страну", - добавил он
"Я всегда был убежден, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства, и сейчас мы видим конкретные факты. Поэтому, если у кого-то и были какие-то сомнения, то теперь результат налицо", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Краснодаре.
Инфантино также поблагодарил российского лидера и всех граждан России за проведенную подготовку.
"Я в качестве президента ФИФА, но что намного более важно, в качестве футбольного фаната, могу пригласить весь мир приехать в Россию на Кубок конфедераций и чемпионат мира, и открыть для себя эту прекрасную страну", - добавил он
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