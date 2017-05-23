Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Джанни Инфантино: всегда был убежден, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства

У руководителей Международной федерации футбола (ФИФА) нет сомнений в том, что Россия выполнит все свои обязательства в рамках подготовки к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.

"Я всегда был убежден, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства, и сейчас мы видим конкретные факты. Поэтому, если у кого-то и были какие-то сомнения, то теперь результат налицо", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Краснодаре.

Инфантино также поблагодарил российского лидера и всех граждан России за проведенную подготовку.

"Я в качестве президента ФИФА, но что намного более важно, в качестве футбольного фаната, могу пригласить весь мир приехать в Россию на Кубок конфедераций и чемпионат мира, и открыть для себя эту прекрасную страну", - добавил он
Теги: Инфантино
Сегодня, 17:12
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:14) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
мутко уверял?
мне интересна его реакция, когда он увидит в городах, помимо мск и спб, как будут ветхие здания забором закрывать


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.