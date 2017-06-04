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Аркадий Дворкович: надеемся на победу на Кубке конфедераций
Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович заявил, что форварды сборной России Федор Смолов и Александр Бухаров смогут заменить Артема Дзюбу.
- Нападающий сборной России Артем Дзюба из-за травмы не сможет сыграть на Кубке конфедераций. Насколько велика это потеря для нашей команды?
– Если Артем чувствовал, что не сможет сыграть в полную силу, это верное решение. Это, конечно, большая потеря для нашей сборной. Потеря любого острого форварда – это плохо. Но у нас есть Смолов и Бухаров. Думаю, они справятся.
- Какой должна быть цель на Кубке конфедераций – победа или подготовка к чемпионату мира?
– Мы должны показать достойную игру, самоотдачу и командный дух. Это самое главное. Если проиграем сильному сопернику, допустим, в полуфинале, вряд ли кто-то будет сильно ругать нашу команду. Но, конечно, мы надеемся на победу. С оптимизмом смотрю на шансы сборной России. У нас есть опытные игроки и молодежь, которая хорошо проявила себя в этом сезоне: Зобнин, Головин, Джикия. Эти футболисты способны придать нашей команде свежести, по сравнению с прошлым чемпионатом Европы. В то же время есть опытные Акинфеев, Глушаков. Да и Смолова нельзя назвать молодым.
"Спорт-Экспресс"
- Нападающий сборной России Артем Дзюба из-за травмы не сможет сыграть на Кубке конфедераций. Насколько велика это потеря для нашей команды?
– Если Артем чувствовал, что не сможет сыграть в полную силу, это верное решение. Это, конечно, большая потеря для нашей сборной. Потеря любого острого форварда – это плохо. Но у нас есть Смолов и Бухаров. Думаю, они справятся.
- Какой должна быть цель на Кубке конфедераций – победа или подготовка к чемпионату мира?
– Мы должны показать достойную игру, самоотдачу и командный дух. Это самое главное. Если проиграем сильному сопернику, допустим, в полуфинале, вряд ли кто-то будет сильно ругать нашу команду. Но, конечно, мы надеемся на победу. С оптимизмом смотрю на шансы сборной России. У нас есть опытные игроки и молодежь, которая хорошо проявила себя в этом сезоне: Зобнин, Головин, Джикия. Эти футболисты способны придать нашей команде свежести, по сравнению с прошлым чемпионатом Европы. В то же время есть опытные Акинфеев, Глушаков. Да и Смолова нельзя назвать молодым.
"Спорт-Экспресс"
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