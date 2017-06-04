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Аркадий Дворкович: надеемся на победу на Кубке конфедераций

Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович заявил, что форварды сборной России Федор Смолов и Александр Бухаров смогут заменить Артема Дзюбу.

- Нападающий сборной России Артем Дзюба из-за травмы не сможет сыграть на Кубке конфедераций. Насколько велика это потеря для нашей команды?

– Если Артем чувствовал, что не сможет сыграть в полную силу, это верное решение. Это, конечно, большая потеря для нашей сборной. Потеря любого острого форварда – это плохо. Но у нас есть Смолов и Бухаров. Думаю, они справятся.

- Какой должна быть цель на Кубке конфедераций – победа или подготовка к чемпионату мира?

– Мы должны показать достойную игру, самоотдачу и командный дух. Это самое главное. Если проиграем сильному сопернику, допустим, в полуфинале, вряд ли кто-то будет сильно ругать нашу команду. Но, конечно, мы надеемся на победу. С оптимизмом смотрю на шансы сборной России. У нас есть опытные игроки и молодежь, которая хорошо проявила себя в этом сезоне: Зобнин, Головин, Джикия. Эти футболисты способны придать нашей команде свежести, по сравнению с прошлым чемпионатом Европы. В то же время есть опытные Акинфеев, Глушаков. Да и Смолова нельзя назвать молодым.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная России
Сегодня, 09:28
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№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:37) #
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online

На победу кого? Я не понял...
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 10:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да что уж там сразу 2018 выигрывать надо
Регистрация: 6.05.2016
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:48) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Пиарить Шлюбу - позорить себя.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 09:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Глупый еврей, одним словом.
Регистрация: 9.11.2010
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 09:38) #
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Очередной пример собственной антирекламы.
Регистрация: 20.03.2017
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