Аркадий Дворкович: надеемся на победу на Кубке конфедераций

Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович заявил, что форварды сборной России Федор Смолов и Александр Бухаров смогут заменить Артема Дзюбу.– Если Артем чувствовал, что не сможет сыграть в полную силу, это верное решение. Это, конечно, большая потеря для нашей сборной. Потеря любого острого форварда – это плохо. Но у нас есть Смолов и Бухаров. Думаю, они справятся.– Мы должны показать достойную игру, самоотдачу и командный дух. Это самое главное. Если проиграем сильному сопернику, допустим, в полуфинале, вряд ли кто-то будет сильно ругать нашу команду. Но, конечно, мы надеемся на победу. С оптимизмом смотрю на шансы сборной России. У нас есть опытные игроки и молодежь, которая хорошо проявила себя в этом сезоне: Зобнин, Головин, Джикия. Эти футболисты способны придать нашей команде свежести, по сравнению с прошлым чемпионатом Европы. В то же время есть опытные Акинфеев, Глушаков. Да и Смолова нельзя назвать молодым.