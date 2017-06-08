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Центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 открылся в Калининграде

Центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 открылся в четверг в Калининграде. В церемонии приняли участие врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов и заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Андрей Романков, сообщает ТАСС.

"Этот одиннадцатый центр - по стране открыто 10 (центров) - в четырех городах - организаторах (Кубка конфедераций) по два-три центра, и в Краснодаре, и теперь вот новый в Калининграде", - сообщил журналистам Романков, добавив, что его возможности позволяют выдавать до 1,5 тыс. таких документов в день.
Сегодня, 20:09
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