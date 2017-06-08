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Федор Щербаченко: победа над Венгрией важна в психологическом плане
Российский тренер Федор Щербаченко поделился своим мнением о контрольном матче сборной России с Венгрией (3:0).
"Сборная добилась положительного результата. Прежде всего, победа важна в психологическом плане. Игра подопечных Черчесова в то же время вызвала немало вопросов, но я хочу заострить внимание на двух вещах. Считаю, мы увидели целостную команду, которая четко выполняет тренерские установки. Однако могу согласиться со словами Александра Бухарова после матча. Форвард справедливо заметил, что не очень получался выход из обороны в атаку. Да, отдельные контратаки удавались, но какой-то целостной картины не было. Еще одна проблема – зачастую защитники располагались высоко, стараясь сохранить компактность. И венгры выполняли длинные и короткие передачи им за спину, которые приводили к очень опасным моментам, в том числе и к выходам один на один. Более квалифицированные игроки, с которыми мы в дальнейшем встретимся, могут не простить таких ошибок. Возможно, нам бы хотелось видеть от сборной более агрессивной игры. Но нужно понимать еще и то, что команда вышла из-под нагрузок. Потому и не хватало свежести, техничного, веселого футбола", - цитирует Щербаченко "Спорт-Экспресс".
"Сборная добилась положительного результата. Прежде всего, победа важна в психологическом плане. Игра подопечных Черчесова в то же время вызвала немало вопросов, но я хочу заострить внимание на двух вещах. Считаю, мы увидели целостную команду, которая четко выполняет тренерские установки. Однако могу согласиться со словами Александра Бухарова после матча. Форвард справедливо заметил, что не очень получался выход из обороны в атаку. Да, отдельные контратаки удавались, но какой-то целостной картины не было. Еще одна проблема – зачастую защитники располагались высоко, стараясь сохранить компактность. И венгры выполняли длинные и короткие передачи им за спину, которые приводили к очень опасным моментам, в том числе и к выходам один на один. Более квалифицированные игроки, с которыми мы в дальнейшем встретимся, могут не простить таких ошибок. Возможно, нам бы хотелось видеть от сборной более агрессивной игры. Но нужно понимать еще и то, что команда вышла из-под нагрузок. Потому и не хватало свежести, техничного, веселого футбола", - цитирует Щербаченко "Спорт-Экспресс".
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