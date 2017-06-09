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Федор Кудряшов: через два-три дня буду в порядке

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов сообщил, что избежал серьёзного повреждения в товарищеском матче со сборной Чили (1:1), который проходил в Москве. Футболист покинул пределы поля на 81-й минуте прихрамывая, после чего был заменён.

"Просто небольшой ушиб, всё хорошо. Думаю, через два-три дня всё будет в порядке", - цитирует Кудряшова "Чемпионат.сом".
Теги: Кудряшов Сборная Чили Сборная России
Сегодня, 22:22
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