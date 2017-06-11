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Источник: ФИФА бесплатно предоставила права на телетрансляции КК

Российский консорциум получил права на телетрансляции матчей Кубка конфедераций бесплатно, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник.

"Бесплатно. ФИФА подарила права", – ответил источник на вопрос о стоимости телеправ.
Сегодня, 16:58
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№2 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 18:05) #
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Получили бесплатно, но рекламы в трансляции засунут столько, что от нее будет тошнить.
Регистрация: 26.03.2009
№1 Написал: vertel латвия (Сегодня, 17:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Источник, пора бы уже и запомнить раз и навсегда- бесплатно только сыр в мышеловке.
Регистрация: 13.11.2009
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