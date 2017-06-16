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Виталий Мутко: стадион в Краснодаре шикарный, но там вместимость 38 тысяч. Надо было делать 45

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал тот факт, что Краснодар не примет матчи ЧМ-2018.

"Сожалений нет. Стадион построили шикарный. Но там 38 тысяч вместимость, надо было делать 45. Но жалеть не о чем: появилась новая спортивная арена, роскошная Мекка для футбола. Президента пригласили, показали.

В регионе есть Сочи – нужно было освоить этот стадион, иначе бы не адаптировали к футболу. Какой город выкинуть? Сожалений было и больше: Ярославль – центр Золотого кольца. Но нужно было всего 12 стадионов", - цитирует Мутко "Советский спорт в Санкт-Петербурге".

Напомним, что проектная вместимость стадионов в Екатеринбурге и в Калининграде, которые примут игры чемпионата мира, еще меньше – по 35 000 мест.
Теги: Мутко
Сегодня, 19:45
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17
(4)
№17 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:36) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Арес
Цитата: Пивовед
В Калининграде такая же ситуация..

Э! Но у вас же Балтика там есть. А у нее, поди, спонсоры. Или как всегда?
ПиСи: вот только в Сочах-то и Балтики нет! И вообще - там интересно хоть футбол вообще смотрят? Или все на "лыжню!" перенацелены? Да на формулу-раз.

Да. Балтика...
Крайний раз на неё ходило население, когда она играла в вышке в95-98 годах..
А так... С тех пор 1,5- 3 тысячи от силы..
Кстати, даже на Кубок с Зенькой стадион не собрали...

Мэрия пару лет назад всерьёз рассматривала возможность о перебазировпнии Балтики ... Во Псков...
Якобы надо реконструировать древний немецкий стадион, где сейчас гоняет Балтика...
А на деле - снести его и застроить очередной неведомой дорогущей куйнёй... Которую, судя по фасадам , они же и рисуют..
Почему Псков? Потому что там якобы ближайший сертифицированный РФС стадион есть...

Да, в вышке наш 18 тысячник заполнялся, конечно, не на всех матчах, разумеется..

но чтоб заполнить 25 строящихся тысяч..( так-то 35 тысяч, но десятка из них- приставная, её демонтируют)

Нереально.
.
Такая вот мундиалина..

Да. По спонсорам- как всегда, что бы ни писали..
С миру по нитке.

Задача на предмундиальный сезон - Показывать красивую игру (с)


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№16 Написал: splin Москва (Сегодня, 20:22) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Свои делишки...отмазки босяцкие
Регистрация: 26.01.2010
№15 Написал: Арес (Сегодня, 20:22) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
В Калининграде такая же ситуация..

Э! Но у вас же Балтика там есть. А у нее, поди, спонсоры. Или как всегда?
ПиСи: вот только в Сочах-то и Балтики нет! И вообще - там интересно хоть футбол вообще смотрят? Или все на "лыжню!" перенацелены? Да на формулу-раз.


--------------------
Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№14 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:20) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Арес
Цитата: Пивовед
так это - по Кремлядски

В регионе есть Сочи – нужно было освоить этот стадион, иначе бы не адаптировали к футболу.

Спрашивается - нахуа? В городе футбола НЕТ, команды даже нет, там СРАЛИ все на ногомяч!!! И Краснодар, один из центров нынче футбола в стране. "3,14дорасы, сэр..."


В Калининграде такая же ситуация..
Местная администрация уже сейчас не знает, что делать со стадионом дальше.. Огромная стоимость обслуживания болотного чудища непосильна для небогатого города.
Болотный,- потому что строится в абсолютно идентичных Крестовском условиях и ландшафтах.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№13 Написал: ragnik г.Орел (Сегодня, 20:17) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Полагаю если не матчи ЧМ то уж КК можно было провести на этом красивом стадионе...
Регистрация: 5.04.2016
№12 Написал: grisha (Сегодня, 20:16) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Арес
В регионе есть Сочи – нужно было освоить этот стадион, иначе бы не адаптировали к футболу.
Спрашивается - нахуа? В городе футбола НЕТ, команды даже нет, там СРАЛИ все на ногомяч!!!

А один чудак приказал любить футбол в Сочи и себя везде
Люди, идиоты, не слушаются ))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№11 Написал: Арес (Сегодня, 20:13) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
так это - по Кремлядски

В регионе есть Сочи – нужно было освоить этот стадион, иначе бы не адаптировали к футболу.

Спрашивается - нахуа? В городе футбола НЕТ, команды даже нет, там СРАЛИ все на ногомяч!!! И Краснодар, один из центров нынче футбола в стране. "3,14дорасы, сэр..."


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№10 Написал: Ditrih (Сегодня, 20:13) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
табуретки поставь)
Регистрация: 1.06.2014
№9 Написал: нетрал (Сегодня, 20:12) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: cska1971
Что, Краснодар не примет матчи ЧМ, потому что Галицкий маленький стадион построил???? laughing

да....очень маленький и мудке не заслал....
Регистрация: 26.04.2017
№8 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:05) #
  • -1
  •  (3)

Что, Краснодар не примет матчи ЧМ, потому что Галицкий маленький стадион построил???? laughing
Регистрация: 26.01.2007
№7 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 20:04) #
  • +1
  •  (5)

Леонтичу не дали оттуда отхватить кусок, вот поэтому обиделся и говорит такие слова.
Регистрация: 2.03.2017
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:03) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Арес,

Как бомжам в срочном порядке "невзирая"(с) увеличивать весь конструктив Гробовского с оформленных 45 до 68 тысяч, так это - по Кремлядски, это производственная и государственная необходимость.
Когда бетонные плоскости ярусов ломали, изменяя их угол наклона..

А как Галицкому сказать о нехватке СЕМИ ТЫСЯЧ -так " раньше надо было строить"...
Мрази...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: grisha (Сегодня, 19:54) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Вот подлая кремлёвская рожа - Галицкого за лоха держит
45 тыщ ему нужно на халяву, когда фофик хочет Сочи
Был бы Галицкий кретином - он бы и на пятьдесят построил, но игры для фовика были бы всё равно в сачах )))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: Арес (Сегодня, 19:54) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dreamcatcher
Звиздобол.

Цитата: Пивовед
Лживый пздобольный

Третьим буду.
Особенно умилило
Сожалений было и больше: Ярославль – центр Золотого кольца.
Только болелы зовут его Омоновск и там вечно скандалы с ментами - из-за этого и Шинник из ПЛ выкинули в свое время, именно сплавили судейством


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№3 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 19:52) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Умник нашёлся!!! Галицкий для своего клуба и на свои деньги строил, каждый рубль в дело, а не как некоторые, миллионы в бездонные бочки и глотки!!!
Регистрация: 1.06.2017
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:50) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лживый пздобольный вице- премьер России.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 19:48) #
  • +2
  •  (8)

Звиздобол.
Регистрация: 28.05.2014
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