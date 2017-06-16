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19:45
Виталий Мутко: стадион в Краснодаре шикарный, но там вместимость 38 тысяч. Надо было делать 45 (17)
Виталий Мутко: стадион в Краснодаре шикарный, но там вместимость 38 тысяч. Надо было делать 45 (17)
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Виталий Мутко: стадион в Краснодаре шикарный, но там вместимость 38 тысяч. Надо было делать 45
Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал тот факт, что Краснодар не примет матчи ЧМ-2018.
"Сожалений нет. Стадион построили шикарный. Но там 38 тысяч вместимость, надо было делать 45. Но жалеть не о чем: появилась новая спортивная арена, роскошная Мекка для футбола. Президента пригласили, показали.
В регионе есть Сочи – нужно было освоить этот стадион, иначе бы не адаптировали к футболу. Какой город выкинуть? Сожалений было и больше: Ярославль – центр Золотого кольца. Но нужно было всего 12 стадионов", - цитирует Мутко "Советский спорт в Санкт-Петербурге".
Напомним, что проектная вместимость стадионов в Екатеринбурге и в Калининграде, которые примут игры чемпионата мира, еще меньше – по 35 000 мест.
"Сожалений нет. Стадион построили шикарный. Но там 38 тысяч вместимость, надо было делать 45. Но жалеть не о чем: появилась новая спортивная арена, роскошная Мекка для футбола. Президента пригласили, показали.
В регионе есть Сочи – нужно было освоить этот стадион, иначе бы не адаптировали к футболу. Какой город выкинуть? Сожалений было и больше: Ярославль – центр Золотого кольца. Но нужно было всего 12 стадионов", - цитирует Мутко "Советский спорт в Санкт-Петербурге".
Напомним, что проектная вместимость стадионов в Екатеринбурге и в Калининграде, которые примут игры чемпионата мира, еще меньше – по 35 000 мест.
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