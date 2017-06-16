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Пеле: надеюсь, Россия встретится с Бразилией в финале ЧМ-2018

Легендарный бразильский футболист Пеле, принявший участие в мероприятии, приуроченном к году до старта чемпионата мира 2018 года, которое состоялось в Москве, заявил, что рад побывать в столице России.

"Рад быть в Москве! Вы знаете - недавно сделал операцию, вот почему не могу сыграть на чемпионате мира. Надеюсь, Россия встретится с Бразилией в финале", - цитирует Пеле "Спорт-Экспресс".
Теги: Пеле Сборная Бразилии Сборная России
Сегодня, 22:02
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№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 22:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
И бразильцам придётся на коньки вставать?

газпром спонсор финала
Регистрация: 27.08.2008
№1 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 22:03) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
И бразильцам придётся на коньки вставать?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
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