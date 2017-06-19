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Хуан Антонио Пицци: техника даст нам возможность более справедливо определять спорные ситуации

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци после победы над Камеруном (2:0) на Кубке Конфедераций прокомментировал использование системы видеоповторов.

"Мне кажется, что для того, чтобы эта система прижилась, нужно время. Если я правильно понимаю, это эксперимент. Мы испытываем эту систему. Может, трудно к ней привыкнуть, но, возможно, пройдет время и все будет нормально. Сегодня в конце первого тайма мы могли вести в счете, но после просмотра момента вновь вернули нули на табло. Игроки были разочарованы, был небольшой стресс, но техника даст нам возможность более справедливо определять спорные ситуации. Давайте подождем", - цитирует Пицци "Р-Спорт".
Теги: Сборная Чили Сборная Камеруна
Сегодня, 07:25
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