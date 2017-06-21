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Радиационная обстановка на поле стадиона "Фишт" находится в пределах нормы
Специалисты не выявили превышения радиационного фона на поле стадиона "Фишт" в Сочи в рамках проведения Кубка конфедераций, сообщил начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин.
"Высококлассные специалисты лаборатории из Донского спасательного центра осуществляют мониторинг среды в постоянном режиме. Кроме того, в рамках подготовки к играм проводятся специальные замеры химической радиационной безопасности, которые пока нарушений не выявили. Все поле находится в нормативной среде", - цитирует Тарарыкина ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Сочи дислоцировано около 2,3 тысячи пожарных и спасателей, 267 единиц техники, восемь плавсредств и два вертолета.
"Высококлассные специалисты лаборатории из Донского спасательного центра осуществляют мониторинг среды в постоянном режиме. Кроме того, в рамках подготовки к играм проводятся специальные замеры химической радиационной безопасности, которые пока нарушений не выявили. Все поле находится в нормативной среде", - цитирует Тарарыкина ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Сочи дислоцировано около 2,3 тысячи пожарных и спасателей, 267 единиц техники, восемь плавсредств и два вертолета.
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