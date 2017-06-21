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Радиационная обстановка на поле стадиона "Фишт" находится в пределах нормы

Специалисты не выявили превышения радиационного фона на поле стадиона "Фишт" в Сочи в рамках проведения Кубка конфедераций, сообщил начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин.

"Высококлассные специалисты лаборатории из Донского спасательного центра осуществляют мониторинг среды в постоянном режиме. Кроме того, в рамках подготовки к играм проводятся специальные замеры химической радиационной безопасности, которые пока нарушений не выявили. Все поле находится в нормативной среде", - цитирует Тарарыкина ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Сочи дислоцировано около 2,3 тысячи пожарных и спасателей, 267 единиц техники, восемь плавсредств и два вертолета.
Сегодня, 17:28
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№1 Написал: петя365 (Сегодня, 17:47) #
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Только благодаря Мутко и Путину уровень навоза и радиации в норме - если б не они, то радиация была бы выше, а говна больше )))))))))))))))))
Но и специалисты по говну бы не получили бы своих пятачков ))))))))))))))))))
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Регистрация: 7.05.2017
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