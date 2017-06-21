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13:40
Главный тренер сборной Камеруна недоволен организацией перемещения его команды на КК-2017 (14)
Главный тренер сборной Камеруна недоволен организацией перемещения его команды на КК-2017 (14)
Ангелос Постекоглу: в 1985 году я был в России, сейчас страна очень изменилась
Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу в преддверии матча Кубка конфедераций с Камеруном (22 июня в Санкт-Петербурге) рассказал о впечатлениях от пребывания в России.
"Нам пришлось быстро восстановиться после первого матча с Германий, тренировались сегодня и вчера. Травм не было в первой игре, все готовы. В 1985 году я был в России, это была другая страна. Я был молодым, выступал по юниорам. Мы увидели другую страну и культуру. Одна из памятных поездок, которая произвела неизгладимое впечатление. Тогда я уже заметил, как красива Россия. Сейчас страна очень
изменилась.
Мэтью Леки — один из самых опытных ребят в нашей команде, он станет чаще выходить в составе команды. Он стабильно показывает себя на международном уровне, хорошо сыграл в квалификации ЧМ-2018. Он постоянно развивается, его в этом году ожидает большой трансфер. У него правильная ментальность. Мы были разочарованы результатом в матче с Германией, особенно тем, как проявили себя в первом тайме. Но мы закончили игру на хорошей ноте, после поражения провели работу над ошибками. Что касается окончательной установки, то мы ещё поработаем. Может быть, что-то я изменю, но не коренным образом", — цитирует тренера "Чемпионат.сом".
"Нам пришлось быстро восстановиться после первого матча с Германий, тренировались сегодня и вчера. Травм не было в первой игре, все готовы. В 1985 году я был в России, это была другая страна. Я был молодым, выступал по юниорам. Мы увидели другую страну и культуру. Одна из памятных поездок, которая произвела неизгладимое впечатление. Тогда я уже заметил, как красива Россия. Сейчас страна очень
изменилась.
Мэтью Леки — один из самых опытных ребят в нашей команде, он станет чаще выходить в составе команды. Он стабильно показывает себя на международном уровне, хорошо сыграл в квалификации ЧМ-2018. Он постоянно развивается, его в этом году ожидает большой трансфер. У него правильная ментальность. Мы были разочарованы результатом в матче с Германией, особенно тем, как проявили себя в первом тайме. Но мы закончили игру на хорошей ноте, после поражения провели работу над ошибками. Что касается окончательной установки, то мы ещё поработаем. Может быть, что-то я изменю, но не коренным образом", — цитирует тренера "Чемпионат.сом".
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