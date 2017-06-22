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Павел Колобков: по именам португальцы объективно сильнее, но игра была равной

Министр спорта РФ Павел Колобков поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии.

"Ребята старались, были шансы сравнять. Да, по именам португальцы объективно сильнее. Но игра была равной. В первом тайме мы играли хуже, а во втором очень достойно. Мне понравилась игра сборной. Глушаков понравился, как и все. Но по турнирной таблице самая важная игра с Мексикой. Команда у нас достойная, играет с большим желанием", - цитирует Колобкова "Чемпионат.сом".
Теги: Сборная Португалии Сборная России
Сегодня, 00:19
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