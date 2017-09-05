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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Все пусковые работы на "Екатеринбург-Арене" будут выполнены в запланированные сроки
Все пусковые работы на "Екатеринбург-Арене" будут выполнены в запланированные сроки, рассказал Михаил Ходоровский, генеральный директор группы Синара, в которую входит генеральный подрядчик реконструкции арены холдинг "Синара-Девелопмент".
Во вторник Екатеринбург с деловым визитом, связанным с подготовкой города к чемпионату мира, посетила делегация во главе с председателем оргкомитета "Россия-2018" Виталием Мутко. Вице-премьер РФ оценил готовность арены как очень высокую.
"Приятно слышать слова о готовности нашего основного объекта - стадиона. Но мы не собираемся расслабляться, впереди самый главный период - пусковой. У нас существует абсолютное понимание того, как действовать, в какие сроки это должно быть сделано. А также понимание того, что мы в эти сроки укладываемся.
Этого бы не случилось, если бы у нас не сложились столь профессиональные и конструктивные отношения с областными и городскими властями, а также с оргкомитетом и Министерством спорта", - цитирует Ходоровского ТАСС.
Во вторник Екатеринбург с деловым визитом, связанным с подготовкой города к чемпионату мира, посетила делегация во главе с председателем оргкомитета "Россия-2018" Виталием Мутко. Вице-премьер РФ оценил готовность арены как очень высокую.
"Приятно слышать слова о готовности нашего основного объекта - стадиона. Но мы не собираемся расслабляться, впереди самый главный период - пусковой. У нас существует абсолютное понимание того, как действовать, в какие сроки это должно быть сделано. А также понимание того, что мы в эти сроки укладываемся.
Этого бы не случилось, если бы у нас не сложились столь профессиональные и конструктивные отношения с областными и городскими властями, а также с оргкомитетом и Министерством спорта", - цитирует Ходоровского ТАСС.
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