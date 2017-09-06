Тренер сборной Узбекистана покинул пресс-конференцию под крики "Позор!"

Главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян попал под шквал критики журналистов после домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Южной Кореи. Сыграв вничью в этом матче, сборная Узбекистана потеряла шансы на выход в финальную стадию турнира.В адрес Бабаяна после пресс-конференции стали кричать "Позор!".Сборная Узбекистана заняла четвертую строчку в турнирной таблице группы А.