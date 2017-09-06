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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Тренер сборной Узбекистана покинул пресс-конференцию под крики "Позор!"
Главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян попал под шквал критики журналистов после домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Южной Кореи. Сыграв вничью в этом матче, сборная Узбекистана потеряла шансы на выход в финальную стадию турнира.
В адрес Бабаяна после пресс-конференции стали кричать "Позор!".
Сборная Узбекистана заняла четвертую строчку в турнирной таблице группы А.
"Газета.ру"
В адрес Бабаяна после пресс-конференции стали кричать "Позор!".
Сборная Узбекистана заняла четвертую строчку в турнирной таблице группы А.
"Газета.ру"
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