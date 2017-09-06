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Тренер сборной Узбекистана покинул пресс-конференцию под крики "Позор!"

Главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян попал под шквал критики журналистов после домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Южной Кореи. Сыграв вничью в этом матче, сборная Узбекистана потеряла шансы на выход в финальную стадию турнира.

В адрес Бабаяна после пресс-конференции стали кричать "Позор!".

Сборная Узбекистана заняла четвертую строчку в турнирной таблице группы А.



"Газета.ру"
Теги: Сборная Узбекистана
Сегодня, 22:06
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№2 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 22:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Узбеки никогда фаворитами не были, а вот Южная Корея на каждом чемпионате мира присутствует. Так что сыграть с Южной Кореей вничью узбекам за счастье и никакого позора.
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 22:23) #
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  •  (3)

А чего позор? Чего они ожидали?
Регистрация: 27.07.2016
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