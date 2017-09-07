Матч между сборными ЮАР и Сенегала будет переигран

Футбольная встреча сборных ЮАР и Сенегала, прошедшая в 2016 году в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018 будет переиграна в ноябре. Причиной стало предвзятое, по мнению ФИФА, судейство, сообщает официальный сайт федерации.Сборная ЮАР на домашнем стадионе победила команду Сенегала со счетом 2:1. Первый мяч был забит с пенальти. За его назначение судья из Ганы Джозеф Одартей Лэмпти был отстранен Конфедерацией футбола Африки от судейства.В марте этого года ФИФА пожизненно отстранила Лэмпти от любой футбольной деятельности с формулировкой — "незаконное влияние на результат матча".