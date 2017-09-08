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Вячеслав Колосков: ни одна страна в одиночку не потянет ЧМ для 48 сборных

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков порассуждал на тему проведения первого в истории чемпионата мира для 48 сборных. На турнир в 2026 году в совместной заявке претендуют США, Канада и Мексика.

"Ни одна страна в одиночку не потянет турнир для 48 сборных. Это было понятно с самого начало. Собственно, увеличение количества участников тоже изначально абсурдное решение. США, Канада и Мексика ? это, конечно, вариант. Но не оптимальный. Америка ведь строит забор на границе с Мексикой. Как болельщики будут перемещаться из одной страны в другую не понятно. США сами создали себе проблемы и сами теперь пытаются их решить. Теоретически, Россия, объединившись с Китаем, смогла бы провести чемпионат мира ? 2026 (смеется). Но это из области фантастики. Понятно, что Америка может организовать все что угодно. Но в заявку США ? Канада, без Мексики, я бы больше поверил", - цитирует Колоскова "Спорт День за Днем.
Теги: Колосков
Сегодня, 16:46
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