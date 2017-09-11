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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски? Тот, кто публично критикует клуб, будет иметь дело со мной (1)
11:49
Первая победа "Тюмени", голевые подвиги Козлова, Панюкова и Делькина. Обзор 13-го тура ФНЛ (1)
Первая победа "Тюмени", голевые подвиги Козлова, Панюкова и Делькина. Обзор 13-го тура ФНЛ (1)
"Кросс Нации" в Самарской области посвятят ЧМ-2018
В Самарской области 16 сентября состоится традиционный всероссийский день бега "Кросс Нации", принять участие в котором смогут все желающие независимо от возраста и уровня своей спортивной подготовки, сообщает welcome2018.com
Старты пройдут в Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске, Жигулевске. Центральная площадка проведения соревнований организуют на базе самарского спортивного центра "Чайка". В программе забеги на дистанцию 1000, 2000, 4000, 6000, 8000, 12000 метров, детский забег на 300 метров, а также массовый забег на 2018 метров, посвященный ЧМ-2018.
Старты пройдут в Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске, Жигулевске. Центральная площадка проведения соревнований организуют на базе самарского спортивного центра "Чайка". В программе забеги на дистанцию 1000, 2000, 4000, 6000, 8000, 12000 метров, детский забег на 300 метров, а также массовый забег на 2018 метров, посвященный ЧМ-2018.
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