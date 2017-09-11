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"Кросс Нации" в Самарской области посвятят ЧМ-2018

В Самарской области 16 сентября состоится традиционный всероссийский день бега "Кросс Нации", принять участие в котором смогут все желающие независимо от возраста и уровня своей спортивной подготовки, сообщает welcome2018.com

Старты пройдут в Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске, Жигулевске. Центральная площадка проведения соревнований организуют на базе самарского спортивного центра "Чайка". В программе забеги на дистанцию 1000, 2000, 4000, 6000, 8000, 12000 метров, детский забег на 300 метров, а также массовый забег на 2018 метров, посвященный ЧМ-2018.
Сегодня, 18:12
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