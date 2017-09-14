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Британские СМИ призвали читателей не ездить на автомобилях в России во время ЧМ-2018

Британские СМИ советуют английским болельщикам воздержаться от поездок по России на автомобиле во время чемпионата мира 2018 года.

"В России плохие стандарты вождения и дорожные покрытия. К тому же, данные ООН показывают, что смертность на российских дорогах в шесть-семь раз выше, чем в Великобритании. Поэтому лучшие варианты передвижения по стране — самолеты и поезда", — утверждает Independent.

"Газета.ру"
Сегодня, 20:17
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(3)
№10 Написал: Br.Li (Сегодня, 21:18) #
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Когда они, очень и очень редко,не несут чушь, я даже рад за них! Тут они правы,к нашему сожалению!
Регистрация: 21.08.2014
№9 Написал: LLM (Сегодня, 21:04) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Согласен с бритами. Для них наши дороги будут шоком.
Регистрация: 21.02.2017
№8 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:04) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Nedvedoff2
что там говорить об изнеженых англах!

ну они себя бруталами считают
а вообще и правда пусть не ездят. тут и так до дачи 100км можно ехать часов 6, а тут еще и эти прибавятся из города в город катать


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:02) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Да ладно. У нас по встречке ездят, так что англичане попадут в родную стихию.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Nedvedoff2 Ростов (Сегодня, 20:59) #
  • +3
  •  (3)

Тут, конечно, спорить сложно. Сервис в придорожных отелях и качество покрытия у нас, мягко говоря, не фонтан... Особенно, в глубинке. Иногда сам в шоке бываю, что там говорить об изнеженых англах!
Регистрация: 3.12.2016
№5 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 20:50) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
ну какая-то доля правды в этих словах есть... придурков у нас на дорогах и вправду многовато..
Регистрация: 27.08.2008
№4 Написал: kobr (Сегодня, 20:47) #
  • 0
  •  (2)

Конечно. Еще все и по другой полосе ездят smile !
Регистрация: 24.10.2006
№3 Написал: sanya (Сегодня, 20:39) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Они могут вообще не ехать...BrexitWC2018.
Регистрация: 29.04.2015
№2 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 20:25) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: Manowar
А в англии не пользоваться самолётами и поездами ? laughing Во идиоты . У них прям обязалово - пукнуть в сторону России .

К сожалению они правы, а ты, видимо,по хорошим дорогам не ездил в жизни..
Регистрация: 22.11.2014
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 20:21) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
А в англии не пользоваться самолётами и поездами ? laughing Во идиоты . У них прям обязалово - пукнуть в сторону России .


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016
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