Британские СМИ призвали читателей не ездить на автомобилях в России во время ЧМ-2018

Британские СМИ советуют английским болельщикам воздержаться от поездок по России на автомобиле во время чемпионата мира 2018 года."В России плохие стандарты вождения и дорожные покрытия. К тому же, данные ООН показывают, что смертность на российских дорогах в шесть-семь раз выше, чем в Великобритании. Поэтому лучшие варианты передвижения по стране — самолеты и поезда", — утверждает Independent.