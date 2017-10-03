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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Фурсенко: главная задача "Зенита" - подготовить футболистов к чемпионату мира
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко считает, что российским футболистам для развития необходима конкурентная среда, которая создается в том числе благодаря привлечению легионеров.
"Так у нас с легионерами все в порядке. Дело в том, что мы обеспечиваем в команде конкуренцию. Только в конкурентной борьбе можно достичь каких-то результатов, если отказаться от легионеров, чемпионат будет совсем другим. А точку зрения правительства мы всегда поддерживаем.
Сейчас наша главная задача - подготовить футболистов к чемпионату мира. Временные перекосы с точки зрения участия легионеров только позитивно скажутся на поведении наших футболистов, потому что они будут отвоевывать место в составе, они должны это делать. Не должно быть тепличных условий для российских игроков, они должны драться - только тогда они выиграют то, чего надо выиграть", - цитирует Фурсенко ТАСС.
"Так у нас с легионерами все в порядке. Дело в том, что мы обеспечиваем в команде конкуренцию. Только в конкурентной борьбе можно достичь каких-то результатов, если отказаться от легионеров, чемпионат будет совсем другим. А точку зрения правительства мы всегда поддерживаем.
Сейчас наша главная задача - подготовить футболистов к чемпионату мира. Временные перекосы с точки зрения участия легионеров только позитивно скажутся на поведении наших футболистов, потому что они будут отвоевывать место в составе, они должны это делать. Не должно быть тепличных условий для российских игроков, они должны драться - только тогда они выиграют то, чего надо выиграть", - цитирует Фурсенко ТАСС.
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