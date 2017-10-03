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Сергей Фурсенко: главная задача "Зенита" - подготовить футболистов к чемпионату мира

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко считает, что российским футболистам для развития необходима конкурентная среда, которая создается в том числе благодаря привлечению легионеров.

"Так у нас с легионерами все в порядке. Дело в том, что мы обеспечиваем в команде конкуренцию. Только в конкурентной борьбе можно достичь каких-то результатов, если отказаться от легионеров, чемпионат будет совсем другим. А точку зрения правительства мы всегда поддерживаем.

Сейчас наша главная задача - подготовить футболистов к чемпионату мира. Временные перекосы с точки зрения участия легионеров только позитивно скажутся на поведении наших футболистов, потому что они будут отвоевывать место в составе, они должны это делать. Не должно быть тепличных условий для российских игроков, они должны драться - только тогда они выиграют то, чего надо выиграть", - цитирует Фурсенко ТАСС.
Теги: Фурсенко
Сегодня, 19:52
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(1)
№9 Написал: Barmaley (Сегодня, 20:51) #
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online

Цитата: Lord_Vik
Подготовить сборную Аргентины?
Уверен, с ЭТОЙ задачей справится.
Жирков, Смольников, Дзюба, Шатов пусть на лавке посидят понаблюдают за сборной Аргентины.

А что их Манчини на тренировки не пускает?
Регистрация: 17.04.2017
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:16) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Подготовить сборную Аргентины?
Уверен, с ЭТОЙ задачей справится.
Жирков, Смольников, Дзюба, Шатов пусть на лавке посидят понаблюдают за сборной Аргентины.
Регистрация: 22.09.2007
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:15) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хороший у нас президент клуба, заботится не только о команде, но и сборной. Я против такого подхода, но что поделаешь, если больше некому, остальная футбольная дохлятина страны только о себе думают, ни один не возьмёт на себя смелость перед хозяевами, озвучить такое, сразу вылетит из клуба. А Сергей Александрович ничего и никого не боится, взвалил на себя роль ответчика не только за Зенит, но и за страну, уважуха!!!!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: Хидя (Сегодня, 20:11) #
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аргентинцы довольны, ВВП не очень...
Регистрация: 13.03.2017
№5 Написал: Manchester United (Сегодня, 20:09) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«МЮ»
слово не воробей,спросят с тебя за твое обещание)
Регистрация: 9.03.2017
№4 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 20:07) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Сейчас временно затаится с пилы "дружба" перейдет на ножовку
Регистрация: 30.08.2009
№3 Написал: Rasmuz (Сегодня, 20:05) #
  • +1
  •  (7)

Сборную Аргентины подготовят
Регистрация: 29.08.2017
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:03) #
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  •  (2)

Цитата: Фурсенко.
олько тогда они выиграют то, чего надо выиграть"
А чего они должны выиграть? Вон, на каждой второй машине "спасибо деду за победу". Все уже давно выиграно.
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:55) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
сб аргентосов платит за подготовку профурсетке?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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