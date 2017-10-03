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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Примерно 14,5 тысяч сотрудников ЧОП и 16,5 тысяч стюардов будут работать на матчах ЧМ-2018
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что около 14,5 тыс. сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) будут следить за безопасностью на матчах ЧМ-2018.
"В плане обеспечения безопасности утверждены все основополагающие документы. Планируется подобрать и подготовить более 16,5 тыс. контролеров-распорядителей. Кроме этого, мы планируем привлечь 14,5 тыс. сотрудников частных охранных предприятий. Работа будет строиться в тесном взаимодействии с Росгвардией и другими силовыми ведомствами", - цитирует Сорокина ТАСС.
"В плане обеспечения безопасности утверждены все основополагающие документы. Планируется подобрать и подготовить более 16,5 тыс. контролеров-распорядителей. Кроме этого, мы планируем привлечь 14,5 тыс. сотрудников частных охранных предприятий. Работа будет строиться в тесном взаимодействии с Росгвардией и другими силовыми ведомствами", - цитирует Сорокина ТАСС.
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