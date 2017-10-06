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Главный тренер Южной Кореи: отметил бы Александра Кокорина

Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ён заявил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин является самым опасным игроком в составе сборной России.

"В составе российской команды много сильных футболистов. Особенно отметил бы Александра Кокорина. На мой взгляд, он самый опасный игрок в составе наших соперников", - цитирует специалиста ТАСС.
Теги: Сборная Южной Кореи Сборная России Кокорин
Сегодня, 21:30
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