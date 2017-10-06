Опрос:

Новости партнеров

Александр Бубнов: с Кореей сборная России способна действовать с позиции силы, диктовать условия

Бывший защитник "Спартака" Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего 7 октября контрольного матча сборных России и Южной Кореи.

"В первую очередь, Черчесову нужно определиться со стартовым составом и с игровой философией. Пора начинать делать ту команду, что будет выступать летом на чемпионате мира. Нужно также готовиться к различным сценариям – в том числе и к игре первым номером. Считаю, с Кореей команда способна действовать с позиции силы, диктовать условия. Тем более матч домашний.

Если говорить о результате, то он, безусловно, важен. Отрицательный исход может психологически сказаться на команде. Чтобы приобрести уверенность в своих силах, необходимо побеждать даже в контрольных встречах. Сложно предположить, как сложится матч для нынешнего состава сборной, но с учетом того, что мы видели на Кубке конфедераций, вполне можно рассчитывать и на победу", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Сборная России Сборная Южной Кореи
Сегодня, 21:34
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:45) #
  • -1
  •  (1)
online

Интервью перед чемпионатом мира брали? В Бразилии?
Регистрация: 22.11.2014
№1 Написал: grisha (Сегодня, 21:45) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кретины сейчас в моде
Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж,
Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь?
Регистрация: 19.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.