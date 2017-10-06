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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Бубнов: с Кореей сборная России способна действовать с позиции силы, диктовать условия
Бывший защитник "Спартака" Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего 7 октября контрольного матча сборных России и Южной Кореи.
"В первую очередь, Черчесову нужно определиться со стартовым составом и с игровой философией. Пора начинать делать ту команду, что будет выступать летом на чемпионате мира. Нужно также готовиться к различным сценариям – в том числе и к игре первым номером. Считаю, с Кореей команда способна действовать с позиции силы, диктовать условия. Тем более матч домашний.
Если говорить о результате, то он, безусловно, важен. Отрицательный исход может психологически сказаться на команде. Чтобы приобрести уверенность в своих силах, необходимо побеждать даже в контрольных встречах. Сложно предположить, как сложится матч для нынешнего состава сборной, но с учетом того, что мы видели на Кубке конфедераций, вполне можно рассчитывать и на победу", - цитирует Бубнова Sportbox.
"В первую очередь, Черчесову нужно определиться со стартовым составом и с игровой философией. Пора начинать делать ту команду, что будет выступать летом на чемпионате мира. Нужно также готовиться к различным сценариям – в том числе и к игре первым номером. Считаю, с Кореей команда способна действовать с позиции силы, диктовать условия. Тем более матч домашний.
Если говорить о результате, то он, безусловно, важен. Отрицательный исход может психологически сказаться на команде. Чтобы приобрести уверенность в своих силах, необходимо побеждать даже в контрольных встречах. Сложно предположить, как сложится матч для нынешнего состава сборной, но с учетом того, что мы видели на Кубке конфедераций, вполне можно рассчитывать и на победу", - цитирует Бубнова Sportbox.
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