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Чан Хюн Су: постараемся показать хорошую игру в матче с Россией

Капитан сборной Южной Кореи Чан Хюн Су поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России.

Встреча состоится завтра на "ВЭБ Арене".

"Данный матч мы считаем очень важным моментом в процессе подготовки к чемпионату мира в России. Постараемся завтра показать хорошую игру после череды игр и тренировок к мундиалю.

Определённое снижение соревновательной способности команды — вопрос, который относится уже к прошлому. Сейчас мы нацеливаемся на достижение высоких результатов.

Важен настрой и старание, чтобы победить", - цитирует футболиста "Чемпионат.сом".
Теги: Сборная Южной Кореи Сборная России
Вчера, 23:19
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№1 Написал: 13iv74 земля (Вчера, 23:31) #
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Сунь хунь вчан
Регистрация: 22.11.2014
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