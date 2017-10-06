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На матч Россия – Южная Корея продано 20 тысяч билетов

За день до товарищеского матча Россия – Южная Корея реализовано 20 тысяч билетов, сообщает "Чемпионат.сом".

Напомним, что матч между сборными России и Южной Кореи состоится 7 октября на московском стадионе "ВЭБ Арена", вместимость которого составляет 30 тыс. зрителей.
Теги: Сборная России Сборная Южной Кореи
Вчера, 23:54
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