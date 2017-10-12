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Сборная Португалии хочет базироваться в Бронницах на время ЧМ-2018

Сборная Португалии желает поселиться в подмосковных Бронницах во время чемпионата мира 2018 года в России, сообщает "Р-Спорт".

"Португальцы намерены поселиться в Бронницах во время чемпионата мира", - сказал источник.

Учебно-тренировочный центр юношеских и молодежных сборных команд России по футболу города Бронницы расположен на Москва-реке и обладает целым рядом полей.
Сегодня, 21:21
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№1 Написал: Campos Москва (Сегодня, 21:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
А прикольно ведь читать такие новости про ЧМ, касаемо нашей страны!
Регистрация: 26.12.2008
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