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Тренер сборной Замбии упал при приеме мяча в матче против Камеруна

Главный тренер сборной Замбии Джордж Луандамина упал при приеме мяча в матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года против сборной Камеруна.

В первом тайме встречи мяч вышел за пределы поля и оказался в технической зоне сборной Замбии. Наставник команды решил показать навыки владения снарядом, однако споткнулся и упал.

После случившегося Луандамина поднялся на ноги и с улыбкой на лице призвал свою команду идти в атаку.



"Газета.ру"
Теги: Сборная Камеруна
Сегодня, 15:46
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3
(1)
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:10) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
это же Дибала на презентации.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Александр Пилипчук (Сегодня, 15:58) #
  • -4
  •  (4)

Пока вы бездумно сливаете свои деньги в БК на ball-king. ru вышел очередной выигрышный матч.
Регистрация: 12.11.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:50) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Some lovely skills from the Cameroon manager until it all went so wrong

так это же про тренера сборной Камеруна вроде как


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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