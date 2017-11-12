Тренер сборной Замбии упал при приеме мяча в матче против Камеруна

Some lovely skills from the Cameroon manager until it all went so wrong ? pic.twitter.com/YqpRCEJKZN — Goal (@goal) November 11, 2017

Главный тренер сборной Замбии Джордж Луандамина упал при приеме мяча в матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года против сборной Камеруна.В первом тайме встречи мяч вышел за пределы поля и оказался в технической зоне сборной Замбии. Наставник команды решил показать навыки владения снарядом, однако споткнулся и упал.После случившегося Луандамина поднялся на ноги и с улыбкой на лице призвал свою команду идти в атаку.