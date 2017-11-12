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Хавьер Маскерано: игра прибавила команде уверенности перед чемпионатом

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано прокомментировал победу своей команды в матче против России (1:0).

"До чемпионата мира не так много, но мы еще сможем сыграть три-четыре игры. Важно было сегодня победить, эта игра прибавила команде уверенности перед чемпионатом. Сегодня мы чувствовали себя спокойно, нежели раньше, поэтому смогли без нервов провести встречу", - цитирует Маскерано ТАСС.
Теги: Маскерано Сборная России Сборная Аргентины
Сегодня, 14:29
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