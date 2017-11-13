Габриэль Батистута: меня сильно взбесило то, что Месси побил мой рекорд

Экс-форвард сборной Аргентины Габриэль Батистута заявил, что разозлен тем, что Лионель Месси побил его рекорд по количеству голов за сборную."Меня это взбесило. Не немного, а сильно взбесило. Рекорд был признанием, которое принадлежало мне. И не простым, а большим признанием. Когда я побил рекорд, новость об этом обошла весь мир – я был лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины.На моем счету было 54 гола, а у Месси теперь… Не знаю сколько, но больше, чем у меня. В итоге он забьет в два раза больше, чем это удалось мне. Мне нравилось обладать этим рекордом. По крайней мере его побил инопланетянин", - сказал Батистута.Батистута в 77 матчах за сборную забил 54 гола. Месси превзошел это достижение летом 2016 года в полуфинале Кубка Америки со сборной США (4:0). В настоящее время на счету Лионеля 61 гол в 123 матчах.