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В Самаре на площадке фан-зоны ЧМ-2018 провели футбольный матч

В Самаре завершились работы по электрификации площади Куйбышева, которая летом станет площадкой для проведения Фестиваля болельщиков ФИФА.

На самой большой площади Европы будет организовано все для комфортного просмотра матчей мирового первенства: огромный экран, зоны питания и отдыха, развлекательные площадки и концертная программа, а вмещать самарская фан-зона сможет более 30 тыс. болельщиков одновременно.

К мировому первенству на площади полностью переоборудовали электроснабжение – здесь установили две современные трансформаторные подстанции, проложили около километра кабельной линии. Это оборудование позволит обеспечить прямые трансляции матчей и поддержать новую иллюминацию площади. После реконструкции появилось два варианта освещения – праздничный и дежурный.

"Мы закончили реконструкцию энергообъектов на главной площади города – установили принципиально новое энергосберегающее и энергоемкое оборудование, которое позволит обеспечивать электропитанием не только площадь, но и близлежащие кварталы: жилые дома, кафе и рестораны, гостиницы и социальные объекты. Если говорить образно, одна из двух таких подстанций может питать 6 театров оперы и балета", – сказал первый заместитель генерального директора "Самарской сетевой компании" Алексей Щербаков.

В честь окончания работ на площади Куйбышева провели товарищеский матч между командами энергетических компаний, осуществляющих подключение объектов Чемпионата мира по футболу 2018 года к электроснабжению. Победу со счетом 5:2 одержала команда ПАО "МРСК Волги". Мяч с автографами руководителей энергокомпаний и врио вице-губернатора Самарской области А. Б. Фетисова будет теперь храниться в Музее самарского футбола.

welcome2018.com
Сегодня, 16:16
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