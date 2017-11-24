В Самаре на площадке фан-зоны ЧМ-2018 провели футбольный матч

В Самаре завершились работы по электрификации площади Куйбышева, которая летом станет площадкой для проведения Фестиваля болельщиков ФИФА.На самой большой площади Европы будет организовано все для комфортного просмотра матчей мирового первенства: огромный экран, зоны питания и отдыха, развлекательные площадки и концертная программа, а вмещать самарская фан-зона сможет более 30 тыс. болельщиков одновременно.К мировому первенству на площади полностью переоборудовали электроснабжение – здесь установили две современные трансформаторные подстанции, проложили около километра кабельной линии. Это оборудование позволит обеспечить прямые трансляции матчей и поддержать новую иллюминацию площади. После реконструкции появилось два варианта освещения – праздничный и дежурный."Мы закончили реконструкцию энергообъектов на главной площади города – установили принципиально новое энергосберегающее и энергоемкое оборудование, которое позволит обеспечивать электропитанием не только площадь, но и близлежащие кварталы: жилые дома, кафе и рестораны, гостиницы и социальные объекты. Если говорить образно, одна из двух таких подстанций может питать 6 театров оперы и балета", – сказал первый заместитель генерального директора "Самарской сетевой компании" Алексей Щербаков.В честь окончания работ на площади Куйбышева провели товарищеский матч между командами энергетических компаний, осуществляющих подключение объектов Чемпионата мира по футболу 2018 года к электроснабжению. Победу со счетом 5:2 одержала команда ПАО "МРСК Волги". Мяч с автографами руководителей энергокомпаний и врио вице-губернатора Самарской области А. Б. Фетисова будет теперь храниться в Музее самарского футбола.