Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:16
Денис Кулаков: в матче с "Краснодаром" у нас будет шанс реабилитироваться за поражение от "Уфы"
Денис Кулаков: в матче с "Краснодаром" у нас будет шанс реабилитироваться за поражение от "Уфы"
15:52
Слепой болельщик "Ливерпуля" подал жалобу на полицию из-за того что у него отобрали трость (1)
Слепой болельщик "Ливерпуля" подал жалобу на полицию из-за того что у него отобрали трость (1)
11:25
Гендиректор "СКА-Хабаровск": город готов к игре с "Локо", температура ожидается от -8 до -11 (2)
Гендиректор "СКА-Хабаровск": город готов к игре с "Локо", температура ожидается от -8 до -11 (2)
07:40
Александр Коломейцев: не стоит зацикливаться на перелете и холоде, в Хабаровске будет самая обычная игра
Александр Коломейцев: не стоит зацикливаться на перелете и холоде, в Хабаровске будет самая обычная игра
05:18
Эдер: Москва - невероятный город (1)
Эдер: Москва - невероятный город (1)
04:50
Константин Лепехин: как бы не закончился матч "Спартак" - "Зенит", питерцы останутся в гонке за чемпионство (8)
Константин Лепехин: как бы не закончился матч "Спартак" - "Зенит", питерцы останутся в гонке за чемпионство (8)
В Самаре на площадке фан-зоны ЧМ-2018 провели футбольный матч
В Самаре завершились работы по электрификации площади Куйбышева, которая летом станет площадкой для проведения Фестиваля болельщиков ФИФА.
На самой большой площади Европы будет организовано все для комфортного просмотра матчей мирового первенства: огромный экран, зоны питания и отдыха, развлекательные площадки и концертная программа, а вмещать самарская фан-зона сможет более 30 тыс. болельщиков одновременно.
К мировому первенству на площади полностью переоборудовали электроснабжение – здесь установили две современные трансформаторные подстанции, проложили около километра кабельной линии. Это оборудование позволит обеспечить прямые трансляции матчей и поддержать новую иллюминацию площади. После реконструкции появилось два варианта освещения – праздничный и дежурный.
"Мы закончили реконструкцию энергообъектов на главной площади города – установили принципиально новое энергосберегающее и энергоемкое оборудование, которое позволит обеспечивать электропитанием не только площадь, но и близлежащие кварталы: жилые дома, кафе и рестораны, гостиницы и социальные объекты. Если говорить образно, одна из двух таких подстанций может питать 6 театров оперы и балета", – сказал первый заместитель генерального директора "Самарской сетевой компании" Алексей Щербаков.
В честь окончания работ на площади Куйбышева провели товарищеский матч между командами энергетических компаний, осуществляющих подключение объектов Чемпионата мира по футболу 2018 года к электроснабжению. Победу со счетом 5:2 одержала команда ПАО "МРСК Волги". Мяч с автографами руководителей энергокомпаний и врио вице-губернатора Самарской области А. Б. Фетисова будет теперь храниться в Музее самарского футбола.
welcome2018.com
На самой большой площади Европы будет организовано все для комфортного просмотра матчей мирового первенства: огромный экран, зоны питания и отдыха, развлекательные площадки и концертная программа, а вмещать самарская фан-зона сможет более 30 тыс. болельщиков одновременно.
К мировому первенству на площади полностью переоборудовали электроснабжение – здесь установили две современные трансформаторные подстанции, проложили около километра кабельной линии. Это оборудование позволит обеспечить прямые трансляции матчей и поддержать новую иллюминацию площади. После реконструкции появилось два варианта освещения – праздничный и дежурный.
"Мы закончили реконструкцию энергообъектов на главной площади города – установили принципиально новое энергосберегающее и энергоемкое оборудование, которое позволит обеспечивать электропитанием не только площадь, но и близлежащие кварталы: жилые дома, кафе и рестораны, гостиницы и социальные объекты. Если говорить образно, одна из двух таких подстанций может питать 6 театров оперы и балета", – сказал первый заместитель генерального директора "Самарской сетевой компании" Алексей Щербаков.
В честь окончания работ на площади Куйбышева провели товарищеский матч между командами энергетических компаний, осуществляющих подключение объектов Чемпионата мира по футболу 2018 года к электроснабжению. Победу со счетом 5:2 одержала команда ПАО "МРСК Волги". Мяч с автографами руководителей энергокомпаний и врио вице-губернатора Самарской области А. Б. Фетисова будет теперь храниться в Музее самарского футбола.
welcome2018.com
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.