Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрий Семин: на выход из группы А будут претендовать три равных команды – Россия, Уругвай и Египет

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира чемпионата мира 2018 года.

"Если говорить о жеребьевке в целом, то все группы получились очень ровными. Если говорить о нашей группе, то у нас три команды, которые будут претендовать на выход в плей-офф, – это Россия, Уругвай и Египет. У египтян есть игроки высочайшего класса, среди которых Салах", - цитирует Семина "Спорт-Экспресс".
Теги: Семин Сборная Египта Сборная Саудовской Аравии Сборная Уругвая Сборная России
Сегодня, 06:10
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.