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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Юрий Семин: на выход из группы А будут претендовать три равных команды – Россия, Уругвай и Египет
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ЦСКА забил шесть безответных голов в ворота "Тосно" (50)
ЦСКА забил шесть безответных голов в ворота "Тосно" (50)
Юрий Семин: на выход из группы А будут претендовать три равных команды – Россия, Уругвай и Египет
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира чемпионата мира 2018 года.
"Если говорить о жеребьевке в целом, то все группы получились очень ровными. Если говорить о нашей группе, то у нас три команды, которые будут претендовать на выход в плей-офф, – это Россия, Уругвай и Египет. У египтян есть игроки высочайшего класса, среди которых Салах", - цитирует Семина "Спорт-Экспресс".
"Если говорить о жеребьевке в целом, то все группы получились очень ровными. Если говорить о нашей группе, то у нас три команды, которые будут претендовать на выход в плей-офф, – это Россия, Уругвай и Египет. У египтян есть игроки высочайшего класса, среди которых Салах", - цитирует Семина "Спорт-Экспресс".
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