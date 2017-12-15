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Открыта регистрация на бесплатные поезда болельщиков ЧМ-2018

РЖД открыли регистрацию на специальные поезда для футбольных болельщиков, планирующих поездку на чемпионат мира в 2018 году.

"Футбольные болельщики, планирующие поездку на чемпионат мира по футболу в России, могут зарезервировать места в дополнительных поездах, назначенных холдингом РЖД между городами-организаторами чемпионата на период проведения матчей", - говорится в сообщении.

Директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов отметил, что компании в будущем году предстоит решить сложную и масштабную задачу транспортного обслуживания чемпионата.

"Р-Спорт"
Сегодня, 22:02
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