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Росгвардия планирует привлечь к обеспечению безопасности ЧМ-2018 войсковых саперов

Росгвардия при обеспечении безопасности чемпионата мира 2018 года в случае необходимости будет задействовать войсковую составляющую, в том числе войсковых саперов. Об этом ТАСС сообщил начальник инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных.

"Мы планируем на этот период для выполнения задач привлекать в том числе войсковую составляющую. Дополнительную подготовку пройдут подразделения в учебном центре в Сыктывкаре и в тех городах, где посчитаем нужным усилить войсковую составляющую. Им будут переданы личный состав и средства централизованных воинских частей военнослужащих, которые совместно с сотрудниками ОМОНа будут эти задачи выполнять", - сказал он.

"Особых затруднений и сложностей у нас выполнение этих задач не вызовет", - заверил начальник инженерного управления Росгвардии.
Сегодня, 23:10
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