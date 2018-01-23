Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Автор
|Опрос по запрету России в Олимпиаде2018
|papont
|Зенит
|bazetd
|Ситуация на юго-востоке Украины
|Юрич
|Феномен Грудинина или про выборы
|dobr25
|Юмор, анекдоты, байки
|квакин миша
|КБ-Гостевая
|Кепончег УЕФА
|LIVERPOOL FC
|maradona72
|Политика
|Контюрич
Новости партнеров
Лента новостей:
20:44
Анхель Ди Мария: Гном - единственный, кто уже попал в состав сборной Аргентины на чемпионат мира (11)
Анхель Ди Мария: Гном - единственный, кто уже попал в состав сборной Аргентины на чемпионат мира (11)
16:20
Виталий Федотов: мы старались играть в комбинационный футбол и больше использовать передачи низом (1)
Виталий Федотов: мы старались играть в комбинационный футбол и больше использовать передачи низом (1)
Росгвардия планирует привлечь к обеспечению безопасности ЧМ-2018 войсковых саперов
Росгвардия при обеспечении безопасности чемпионата мира 2018 года в случае необходимости будет задействовать войсковую составляющую, в том числе войсковых саперов. Об этом ТАСС сообщил начальник инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных.
"Мы планируем на этот период для выполнения задач привлекать в том числе войсковую составляющую. Дополнительную подготовку пройдут подразделения в учебном центре в Сыктывкаре и в тех городах, где посчитаем нужным усилить войсковую составляющую. Им будут переданы личный состав и средства централизованных воинских частей военнослужащих, которые совместно с сотрудниками ОМОНа будут эти задачи выполнять", - сказал он.
"Особых затруднений и сложностей у нас выполнение этих задач не вызовет", - заверил начальник инженерного управления Росгвардии.
"Мы планируем на этот период для выполнения задач привлекать в том числе войсковую составляющую. Дополнительную подготовку пройдут подразделения в учебном центре в Сыктывкаре и в тех городах, где посчитаем нужным усилить войсковую составляющую. Им будут переданы личный состав и средства централизованных воинских частей военнослужащих, которые совместно с сотрудниками ОМОНа будут эти задачи выполнять", - сказал он.
"Особых затруднений и сложностей у нас выполнение этих задач не вызовет", - заверил начальник инженерного управления Росгвардии.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.