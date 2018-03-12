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Питер Шмейхель: Нижегородский стадион, как ни крути, похож на тортик

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмейхель рассказал о визите в Россию и поделился мнением о стадионах в Нижнем Новгороде и Самаре.

"Мы снимаем проект с телеканалом Russia Today во всех городах, принимающих чемпионат мира. Выбрали, конечно, очень "теплую" погоду. Сегодня было всего 12-15 градусов ниже нуля, солнышко. Но самое главное - это не погода, а наши истории, которые мы снимаем.

Нижегородский стадион, как ни крути, похож на тортик. А "Самара Арена" - на летающую тарелку. Этот образ отлично сочетается с имиджем города как космической столицы. Я не верю в НЛО, но, наверное, он бы выглядел как ваш стадион.

Я был во многих городах мира. Из-за большого опыта путешествий вижу их не так, как обычный турист. Мы были в Нижнем Новгороде. От Самары у меня похожие ощущения. Люди с запада, увидев эти города, сказали бы: «Вот она, настоящая Россия». Когда ты приезжаешь в глубинку, видишь, как люди здесь живут и развиваются, у них есть желание идти вперед. А на Западе существует иллюзия, что Россия в стагнации. Я приезжал в Россию много раз несколько лет назад. Сейчас я снова здесь и вижу, насколько ваша страна продвинулась вперед", - цитирует Шмейхеля Sgpress.ru.
Теги: Шмейхель
Вчера, 22:07
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(1)
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 22:23) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Хоть кого-то в Европе интересует, как развивается страна, а не какие права здесь есть у мужеложцев.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: nogomyach Россия (Вчера, 22:21) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Питер Шмейхель

Герр Питер, мин херц! (с)


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Колесница РФС
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Вчера, 22:18) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
приятно такое читать
позитивно мыслит)))))
п.с.
ПИТЕР ШМЕЙХЕЛЬ
измените на Петер


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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