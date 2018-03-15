Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

На стадионах ЧМ-2018 в России будут продавать пиво

Руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) обязала разрешить продажу пива на стадионах во время чемпионата мира, который пройдет летом 2018 года в России.

"В России это запрещено. Но это требования ФИФА, непременное условие", — цитирует Гуляева РИА Новости.

Также пиво будет подаваться в фан-зоне, которая будет находиться перед зданием МГУ.

"Она рассчитана на 25 тысяч человек. Там будут установлены большие экраны, палатки спонсоров", — добавил Гуляев.
Сегодня, 00:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.