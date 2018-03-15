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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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На стадионах ЧМ-2018 в России будут продавать пиво
Руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) обязала разрешить продажу пива на стадионах во время чемпионата мира, который пройдет летом 2018 года в России.
"В России это запрещено. Но это требования ФИФА, непременное условие", — цитирует Гуляева РИА Новости.
Также пиво будет подаваться в фан-зоне, которая будет находиться перед зданием МГУ.
"Она рассчитана на 25 тысяч человек. Там будут установлены большие экраны, палатки спонсоров", — добавил Гуляев.
"В России это запрещено. Но это требования ФИФА, непременное условие", — цитирует Гуляева РИА Новости.
Также пиво будет подаваться в фан-зоне, которая будет находиться перед зданием МГУ.
"Она рассчитана на 25 тысяч человек. Там будут установлены большие экраны, палатки спонсоров", — добавил Гуляев.
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