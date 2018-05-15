Глава МИД Украины: призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира

.@PavloKlimkin: Закликаю всіх українців не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена. — MFA of Ukraine ?? (@MFA_Ukraine) May 14, 2018

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал своих соотечественников не ехать на чемпионат мира."Призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена", — сказано в твиттере МИД Украины."Будем очень рады видеть на чемпионате мира всех болельщиков, в том числе и наших соседей-украинцев. Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! И не слушайте различных дураков", - говорится в ответе под сообщением МИД России.