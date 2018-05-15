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Глава МИД Украины: призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал своих соотечественников не ехать на чемпионат мира.

"Призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена", — сказано в твиттере МИД Украины.



"Будем очень рады видеть на чемпионате мира всех болельщиков, в том числе и наших соседей-украинцев. Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! И не слушайте различных дураков", - говорится в ответе под сообщением МИД России.
Сегодня, 16:16
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11
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№11 Написал: Черный Лис (Сегодня, 16:59) #
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online

Они и так не поедут - не на что, бо жидобандеровщина у них все сбережения высосала smirk
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№10 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:55) #
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online

фашикам здесь точно не место, отбуцкают 100%!
а нормальным и адекватным почему не ехать, милости просим smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№9 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 16:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Фашизм не пройдёт! rage
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:47) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
А у вас в стране безопасно?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 16:44) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Сидите дома и воняйте от туда.Нечего идиотам в России делать.
Регистрация: 4.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 16:42) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Профессиональный провокатор


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№5 Написал: Wismar Новочеркасск (Сегодня, 16:36) #
  • +1
  •  (3)

Во дурак.....
Регистрация: 6.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:32) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нашим друзьям с Украины-Добро Пожаловать! Американским шавкам с украинскими паспортами - сидите и сосите англосакский хрен в своих незалежных будках....
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№3 Написал: mitin1 Россия (Сегодня, 16:18) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А как мы то призываем вас не ехать! Не фиг делать вам тут
Регистрация: 18.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 16:18) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
smiley
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 16:18) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А не пошел бы он на йух....


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
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