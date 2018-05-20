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Сергей Игнашевич: вопрос о продолжении моей карьеры будет решен после чемпионата мира

Защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич не стал говорить о своем будущем в клубе после завершения чемпионата мира-2018.

- С какого раза приняли приглашение в сборную и как это происходило?

- С первого раза. Сразу дал согласие после матча с "Анжи".

- До этого не было ни одного приглашения?

- Я уже не вижу смысла об этом говорить. Мне позвонили после последнего тура, мы встретились с Черчесовым и я дал согласие.

- Звонок стал неожиданным?

- Да, все-таки список футболистов уже был.

- Вы говорили, что вы чувствуете себя как новичок в этой команде. Уже успели освоиться?

- Конечно, для меня это новый тренер, другие требования. Сейчас уже наверное освоился.

- Без братьев Березуцких непривычно в команде?

- Да, очень непривычно.

- Ваше решение могло повлиять на них или вы с ними о чем-то говорили, обсуждали ваше возвращение?

- Возможно, могло повлиять. Но я так понял, что их уже никто не спрашивал.

- Что именно вам непривычно?

- Новый тренер и много молодых футболистов.

- То, что вас вызвали - это говорит о том, что у нас какой-то кризис и не кем заменить?

- Вам виднее.

- Вы сейчас доводите все в сборной до автоматизма?

- У нас есть время довести все до автоматизма. Будем тренироваться и наигрывать связи. У нас команда молодая, энергичная. У нас есть свои козыри и надеюсь, что мы сможем сделать сплоченную команду.

- Вы сказали, что много молодых футболистов в сборной. Вы себя чувствуете лидером рядом с ними?

- Есть ребята, которые моложе меня в два раза. Конечно, мы можем шутить не на все общие темы. Но на поле мы все равны.

- К вам обращались уже за какими-то советами? Например, как настраиваться на игру?

- Не думаю, что нужно спрашивать. Я со своей стороны попробую помочь игрокам. Потому что ,когда много молодых футболистов, особенно в обороне, и нет нужного опыта в игре, то отсюда идут ошибки и те,кто рядом более опытные должны помочь.

- Те, кто гораздо младше вас - уже на "вы" кто-обращался в команде?

- Когда приходят в команду, то говорят. Например, а вы зайдете в квадрат?

- Вы уже три тренировки провели в сборной? Чем эта команда отличается от сборной Слуцкого, Капелло, Хиддинка?

- Повторюсь, здесь много молодых игроков. В тех сборных больше опытных, возрастных футболистов было. Я не знаю, плюс это или минус. Время покажет. В Бразилии у нас было много опытных игроков,но они сидели в запасе. Денисов, Дзагоев, Жирков, Кержаков. Играли молодые футболисты и так получилось ,что они перекладывали ответственность друг на друга. Может, поэтому у нас был скучный футбол. Сейчас много молодых футболистов и Черчесов строит на этой основе команду.

- Вы обговаривали с Черчесовым, что вас пригласили играть в основной состав команды?

- Не обговаривали. Я сказал ему, что "пожалуйста, это ваш выбор". Я сказал, что готов сыграть 90 минут, или 45 минут, либо 5 минут. Для меня это не имеет большого значения.

- После чемпионата мира вы продолжаете карьеру?

- Пока не могу ответить на этот вопрос. Поскольку клуб не афиширует наши с ними разговоры на эту тему, то я считаю , что не могу высказаться. Я думаю, что через неделю после моего возвращения из сборной вопрос будет решен.

- Роман Широков недавно сказал , что он лучший российский футболист 21 века. Согласны с ним?

- Согласен (улыбается)

Rusfootball.info
Теги: Игнашевич Сборная России
Сегодня, 14:13
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№3 Написал: Sash79 Москва (Сегодня, 15:28) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sssh53
Игнашевич, конечно, молодец, но его вызов без Березуцких бессмысленен. Скорости нет и вся игра в ЦСКА строилась на многолетнем опыте взаимодействия. В сборной его не будет. Всю молодежь Игнашевич страховать не сможет, молодежь его страховать даже не сумеет. Надо было брать либо всех трех, либо никого. А так пиар получается типа опроса о тренере Зенита

Сто процентов согласен. В надежде на като ситуацию он может сыграть иначе чем в ЦСКА, где допустим закрыл бы Вася, или Леша, или наоборот. Там связка была наработанная годами, а сейчас чего будет....? Успеют наиграть взаимодействия? Сомневаюсь...
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
№2 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 15:10) #
  • +2
  •  (2)
online

Игнашевич, конечно, молодец, но его вызов без Березуцких бессмысленен. Скорости нет и вся игра в ЦСКА строилась на многолетнем опыте взаимодействия. В сборной его не будет. Всю молодежь Игнашевич страховать не сможет, молодежь его страховать даже не сумеет. Надо было брать либо всех трех, либо никого. А так пиар получается типа опроса о тренере Зенита
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 14:26) #
  • +1
  •  (1)

Черчесов, никогда Березуцких не пригласит.... Вася видимо ему похлеще Денисова что-то сказал......
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
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