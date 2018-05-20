Сергей Игнашевич: вопрос о продолжении моей карьеры будет решен после чемпионата мира

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|3973
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119263
|Баги сайта и форума
|546
|КБ-Гостевая
|26573
|Mузыка
|5708
|Отдых в Крыму.
|172
|Зенит
|104471
|Ростовские футбольные новости
|547
Новости партнеров
Лента новостей:
12:44
Андрей Ещенко: "Спартак" обязан был играть в финале Кубка России и взять серебро чемпионата России (22)
Андрей Ещенко: "Спартак" обязан был играть в финале Кубка России и взять серебро чемпионата России (22)
08:19
Игорь Денисов: конфликт с Черчесовым повлиял на то, чтобы я весь сезон работал просто на максимуме (14)
Игорь Денисов: конфликт с Черчесовым повлиял на то, чтобы я весь сезон работал просто на максимуме (14)
Вчера, 23:45
Агент Понтуса Вернблума: ПАОК - хороший клуб (3)
Агент Понтуса Вернблума: ПАОК - хороший клуб (3)
Вчера, 23:02
Защитником "Ботафого" интересовался "Локомотив" (7)
Защитником "Ботафого" интересовался "Локомотив" (7)
Вчера, 22:53
Марио Гетце расстроен непопаданием на ЧМ-2018 (1)
Марио Гетце расстроен непопаданием на ЧМ-2018 (1)
Вчера, 22:53
Ренату Саншеш вернется в "Баварию"
Ренату Саншеш вернется в "Баварию"
Вчера, 22:21
Гендиректор "Ювентус": переход Мораты невозможен
Гендиректор "Ювентус": переход Мораты невозможен
Вчера, 21:52
Игорь Акинфеев назвал команду своей мечты (видео) (10)
Игорь Акинфеев назвал команду своей мечты (видео) (10)
Вчера, 21:30
Альфонс Ареоля: я достоин быть основным вратарем "ПСЖ" (1)
Альфонс Ареоля: я достоин быть основным вратарем "ПСЖ" (1)
Вчера, 21:29
Стал известен лучший гол сезона в АПЛ
Стал известен лучший гол сезона в АПЛ
Вчера, 21:18
Валерий Карпин станет отцом в третий раз (2)
Валерий Карпин станет отцом в третий раз (2)
Вчера, 21:11
"Челси" обыграл "МЮ" в финале Кубка Англии (6)
"Челси" обыграл "МЮ" в финале Кубка Англии (6)
Вчера, 21:00
Эрнан Креспо посетил Парк футбола в Санкт-Петербурге
Эрнан Креспо посетил Парк футбола в Санкт-Петербурге
Вчера, 20:53
Генеральный директор ПАОК: заинтересованы в Вернблуме (1)
Генеральный директор ПАОК: заинтересованы в Вернблуме (1)
Вчера, 20:30
"Ювентус" поблагодарил Джанлуиджи Буффона (1)
"Ювентус" поблагодарил Джанлуиджи Буффона (1)
Вчера, 20:18
Дмитрий Хохлов: в еврокубки "Динамо" пока рановато
Дмитрий Хохлов: в еврокубки "Динамо" пока рановато
Вчера, 20:05
Кот-д'Ивуар пожаловался на ФИФА в CAS
Кот-д'Ивуар пожаловался на ФИФА в CAS
Вчера, 20:01
Роберто Манчини вызвал Балотелли и Кришито в сборную Италии (5)
Роберто Манчини вызвал Балотелли и Кришито в сборную Италии (5)
Сергей Игнашевич: вопрос о продолжении моей карьеры будет решен после чемпионата мира
Защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич не стал говорить о своем будущем в клубе после завершения чемпионата мира-2018.
- С какого раза приняли приглашение в сборную и как это происходило?
- С первого раза. Сразу дал согласие после матча с "Анжи".
- До этого не было ни одного приглашения?
- Я уже не вижу смысла об этом говорить. Мне позвонили после последнего тура, мы встретились с Черчесовым и я дал согласие.
- Звонок стал неожиданным?
- Да, все-таки список футболистов уже был.
- Вы говорили, что вы чувствуете себя как новичок в этой команде. Уже успели освоиться?
- Конечно, для меня это новый тренер, другие требования. Сейчас уже наверное освоился.
- Без братьев Березуцких непривычно в команде?
- Да, очень непривычно.
- Ваше решение могло повлиять на них или вы с ними о чем-то говорили, обсуждали ваше возвращение?
- Возможно, могло повлиять. Но я так понял, что их уже никто не спрашивал.
- Что именно вам непривычно?
- Новый тренер и много молодых футболистов.
- То, что вас вызвали - это говорит о том, что у нас какой-то кризис и не кем заменить?
- Вам виднее.
- Вы сейчас доводите все в сборной до автоматизма?
- У нас есть время довести все до автоматизма. Будем тренироваться и наигрывать связи. У нас команда молодая, энергичная. У нас есть свои козыри и надеюсь, что мы сможем сделать сплоченную команду.
- Вы сказали, что много молодых футболистов в сборной. Вы себя чувствуете лидером рядом с ними?
- Есть ребята, которые моложе меня в два раза. Конечно, мы можем шутить не на все общие темы. Но на поле мы все равны.
- К вам обращались уже за какими-то советами? Например, как настраиваться на игру?
- Не думаю, что нужно спрашивать. Я со своей стороны попробую помочь игрокам. Потому что ,когда много молодых футболистов, особенно в обороне, и нет нужного опыта в игре, то отсюда идут ошибки и те,кто рядом более опытные должны помочь.
- Те, кто гораздо младше вас - уже на "вы" кто-обращался в команде?
- Когда приходят в команду, то говорят. Например, а вы зайдете в квадрат?
- Вы уже три тренировки провели в сборной? Чем эта команда отличается от сборной Слуцкого, Капелло, Хиддинка?
- Повторюсь, здесь много молодых игроков. В тех сборных больше опытных, возрастных футболистов было. Я не знаю, плюс это или минус. Время покажет. В Бразилии у нас было много опытных игроков,но они сидели в запасе. Денисов, Дзагоев, Жирков, Кержаков. Играли молодые футболисты и так получилось ,что они перекладывали ответственность друг на друга. Может, поэтому у нас был скучный футбол. Сейчас много молодых футболистов и Черчесов строит на этой основе команду.
- Вы обговаривали с Черчесовым, что вас пригласили играть в основной состав команды?
- Не обговаривали. Я сказал ему, что "пожалуйста, это ваш выбор". Я сказал, что готов сыграть 90 минут, или 45 минут, либо 5 минут. Для меня это не имеет большого значения.
- После чемпионата мира вы продолжаете карьеру?
- Пока не могу ответить на этот вопрос. Поскольку клуб не афиширует наши с ними разговоры на эту тему, то я считаю , что не могу высказаться. Я думаю, что через неделю после моего возвращения из сборной вопрос будет решен.
- Роман Широков недавно сказал , что он лучший российский футболист 21 века. Согласны с ним?
- Согласен (улыбается)
Rusfootball.info
- С какого раза приняли приглашение в сборную и как это происходило?
- С первого раза. Сразу дал согласие после матча с "Анжи".
- До этого не было ни одного приглашения?
- Я уже не вижу смысла об этом говорить. Мне позвонили после последнего тура, мы встретились с Черчесовым и я дал согласие.
- Звонок стал неожиданным?
- Да, все-таки список футболистов уже был.
- Вы говорили, что вы чувствуете себя как новичок в этой команде. Уже успели освоиться?
- Конечно, для меня это новый тренер, другие требования. Сейчас уже наверное освоился.
- Без братьев Березуцких непривычно в команде?
- Да, очень непривычно.
- Ваше решение могло повлиять на них или вы с ними о чем-то говорили, обсуждали ваше возвращение?
- Возможно, могло повлиять. Но я так понял, что их уже никто не спрашивал.
- Что именно вам непривычно?
- Новый тренер и много молодых футболистов.
- То, что вас вызвали - это говорит о том, что у нас какой-то кризис и не кем заменить?
- Вам виднее.
- Вы сейчас доводите все в сборной до автоматизма?
- У нас есть время довести все до автоматизма. Будем тренироваться и наигрывать связи. У нас команда молодая, энергичная. У нас есть свои козыри и надеюсь, что мы сможем сделать сплоченную команду.
- Вы сказали, что много молодых футболистов в сборной. Вы себя чувствуете лидером рядом с ними?
- Есть ребята, которые моложе меня в два раза. Конечно, мы можем шутить не на все общие темы. Но на поле мы все равны.
- К вам обращались уже за какими-то советами? Например, как настраиваться на игру?
- Не думаю, что нужно спрашивать. Я со своей стороны попробую помочь игрокам. Потому что ,когда много молодых футболистов, особенно в обороне, и нет нужного опыта в игре, то отсюда идут ошибки и те,кто рядом более опытные должны помочь.
- Те, кто гораздо младше вас - уже на "вы" кто-обращался в команде?
- Когда приходят в команду, то говорят. Например, а вы зайдете в квадрат?
- Вы уже три тренировки провели в сборной? Чем эта команда отличается от сборной Слуцкого, Капелло, Хиддинка?
- Повторюсь, здесь много молодых игроков. В тех сборных больше опытных, возрастных футболистов было. Я не знаю, плюс это или минус. Время покажет. В Бразилии у нас было много опытных игроков,но они сидели в запасе. Денисов, Дзагоев, Жирков, Кержаков. Играли молодые футболисты и так получилось ,что они перекладывали ответственность друг на друга. Может, поэтому у нас был скучный футбол. Сейчас много молодых футболистов и Черчесов строит на этой основе команду.
- Вы обговаривали с Черчесовым, что вас пригласили играть в основной состав команды?
- Не обговаривали. Я сказал ему, что "пожалуйста, это ваш выбор". Я сказал, что готов сыграть 90 минут, или 45 минут, либо 5 минут. Для меня это не имеет большого значения.
- После чемпионата мира вы продолжаете карьеру?
- Пока не могу ответить на этот вопрос. Поскольку клуб не афиширует наши с ними разговоры на эту тему, то я считаю , что не могу высказаться. Я думаю, что через неделю после моего возвращения из сборной вопрос будет решен.
- Роман Широков недавно сказал , что он лучший российский футболист 21 века. Согласны с ним?
- Согласен (улыбается)
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.