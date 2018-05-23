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Неймар восстановился от травмы

Бразилец Неймар впервые с февраля принял участие в полноценной тренировке.

Перед занятием футболист прошел медобследование, которое показало, что восстановление после тяжелой травмы прошло успешно и ему можно полноценно нагружать ногу.

Официальный сайт ФИФА
Теги: Неймар Сборная Бразилии
Сегодня, 11:16
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