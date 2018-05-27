Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119358
Политика и события в стране и мире 4123
Баги сайта и форума 549
КБ-Гостевая 26634
Mузыка 5712
Отдых в Крыму. 179
Курилка 1521
Зенит 104576

Новости партнеров

Савелий Мышалов: Салах успеет восстановиться к чемпионату мира

Бывший врач сборных СССР и России Савелий Мышалов отметил, что повреждение связки плечевого сустава, которое было диагностировано у нападающего "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха после финального матча Лиги чемпионов с "Реалом" (3:1), не является серьезным.

"Я бы не сказал, что это нечто ужасное. Лечится такое довольно успешно. Ничего страшного у Салаха нет. Успеет ли он восстановиться к чемпионату мира? Запросто. На реабилитацию может уйти менее двух недель. Никакие операции ему не требуются", - цитирует Мышалова "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 20:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(1)
№6 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 21:33) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Йух,на этого Салаха.Это он в Ливере звезда,посмотрим,что он может один сделать в сборной.Там никто не даст такой передачи,как в клубе,да и медленнее у арабов все в два раза.И догнать успеют и отобрать тоже innocent
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
№5 Написал: SVN (Сегодня, 21:02) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Virgil Cane
Цитата: SVN
а ведь уже в 1/8 Египет попадет на Испанию,очень большая вероятность,и там рамос получит пендаль от Салаха.

Если Египет выйдет в 1/8, то Рамосу нужно молиться чтоб Салах к тому времени восстановился. Потому что в противном случае против него на поле выйдут 11 человек, для каждого из которых сломать ему ногу будет делом чести. Хотя, скорее всего Рамос в таком случае зассыт выйти против Египта.

а так и будет.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Virgil Cane CSA (Сегодня, 20:58) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: SVN
а ведь уже в 1/8 Египет попадет на Испанию,очень большая вероятность,и там рамос получит пендаль от Салаха.

Если Египет выйдет в 1/8, то Рамосу нужно молиться чтоб Салах к тому времени восстановился. Потому что в противном случае против него на поле выйдут 11 человек, для каждого из которых сломать ему ногу будет делом чести. Хотя, скорее всего Рамос в таком случае зассыт выйти против Египта.


--------------------
96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
№3 Написал: казылык (Сегодня, 20:47) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Бавария»
а как же сухарики Сухоряна?
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 20:31) #
  • -3
  •  (3)
online

а ведь уже в 1/8 Египет попадет на Испанию,очень большая вероятность,и там рамос получит пендаль от Салаха.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 20:22) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мне нравятся такие рассказы. А может стоит поговорить о том, что Рамос заслуживает приличной дисквалификации за свой трюк?


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.