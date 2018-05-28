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Неймар: у меня есть некоторый страх, мне нужно еще немного времени для восстановления

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о ходе восстановления от тяжелой травмы и о подготовке к ЧМ-2018.

"У меня были некоторые трудности, откровенно говоря они остаются и сейчас. Это трудности психологического характера. Нужно какое-то время, чтобы ушел страх. Я испытываю страх из-за того, что не играл три месяца. Физически я в порядке. Приходится адаптироваться к определенным вещам. Есть какие-то неудобства, но мне ничто не помешает. Я еще не готов на 100%, но все придет со временем. Мне нужно еще немного времени", - цитирует Неймара Globo Esporte
Теги: Неймар Сборная Бразилии
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