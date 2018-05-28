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Доменико Кришито – в составе сборной Италии на матч против Саудовской Аравии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал стартовый состав на товарищеский матч против Саудовской Аравии.

Сборная Италии: Доннарумма, Дзаппакоста, Романьоли, Бонуччи, Кришито, Флоренци, Пеллегрини, Жоржиньо, Политано, Инсинье, Балотелли.
Теги: Кришито Сборная Италии Сборная Саудовской Аравии
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