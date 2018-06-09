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Сборная России проводит открытую тренировку в полном составе

Сборная России в полном составе проводит открытую тренировку на московском стадионе "ВЭБ-Арена".

На поле вышли все 23 футболиста, вошедшие в заявку команды на чемпионат мира.

Болельщики встретили футболистов аплодисментами.

ТАСС
Теги: Сборная России
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