Далер Кузяев: надеюсь сегодняшняя тренировка нас раскрепостит

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прокомментировал открытую тренировку сборной России.- Не ожидал, что столько людей придет. Это придаёт сил и эмоций.- Я уж думал, кто-то из команды так сказал… Будет очень сложно. У нас нет опыта выступления на таких турнирах. Нужно выйти из группы, а потом уже решать глобальные задачи.- Маленьких детей надо поддерживать. То, что они выбежали и сфотографировались с игроками, потом будут вспоминать долго. Мы на чемпионате мира сделаем все возможное, чтобы их порадовать. В центральной зоне справляемся, работаем над этим компонентом, как и над обороной и нападением. Вратарская линия у нас сильная, как и атака. Мы мало били в матчах, но сегодня работали над этим, у нас хорошие исполнители.