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Далер Кузяев: надеюсь сегодняшняя тренировка нас раскрепостит

Далер Кузяев: надеюсь сегодняшняя тренировка нас раскрепостит Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прокомментировал открытую тренировку сборной России.

- Не ожидал, что столько людей придет. Это придаёт сил и эмоций.

- Дети хотят чтобы вы  вышли из группы и сыграли с Бразилией и Португалией?


- Я уж думал, кто-то из команды так сказал… Будет очень сложно. У нас нет опыта выступления на таких турнирах. Нужно выйти из группы, а потом уже решать глобальные задачи.

- Какие эмоции были, когда дети выбежали на поле?

- Маленьких детей надо поддерживать. То, что они выбежали и сфотографировались с игроками, потом будут вспоминать долго. Мы на чемпионате мира сделаем все возможное, чтобы их порадовать. В центральной зоне справляемся, работаем над этим компонентом, как и над обороной и нападением. Вратарская линия у нас сильная, как и атака. Мы мало били в матчах, но сегодня работали над этим, у нас хорошие исполнители.

Rusfootball
Теги: Кузяев Сборная России
Сегодня, 14:02
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№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 15:04) #
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Болеет за:
«Рубин»
Удачи! Далер, возможно один из пары-тройки, кто реально отрабатывает в клубе свой контракт и по делу играет в сборной.


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